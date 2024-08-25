- Индивидуальные встречи с опасным морским винтом

Молодой человек серьезно пострадал во время прогулки на лодке по озеру Констанц. Он решил попробовать вейкбординг, но в результате попал под винт лодки, как сообщается в заявлении полиции. Первоначальная информация была скудной. Несчастный случай произошел с группой из пяти человек, всем около тридцати лет. Ведется расследование.

После трагического инцидента власти рассматривают возможность использования актов реализации Комиссии для установления правил безопасности для водных видов спорта на озере Констанц. независимо от будущих правил, важно, чтобы люди уделяли приоритетное внимание безопасности при занятиях водными видами спорта.

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