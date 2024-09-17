Индивидуальные споры о запрете участия матерей в конкурсах Мисс Америка и Мисс Мир

Даниэль Хейзл выразила свои чувства в понедельник, признавшись, что всегда мечтала участвовать в конкурсах. Однако она была разочарована, узнав, что ее право на участие было отозвано из-за рождения ребенка в 19 лет, в результате чего у нее теперь есть сын, которому 6 лет.

Узнав о правилах, Зион, сын Даниэль, сразу же выразил свое несогласие, назвав их глупыми. В шесть лет его чувство справедливости подчеркивает его убеждение, что это несправедливо и нелогично.

Глория Аллред, юридический представитель Даниэль, объявила в понедельник, что подала жалобу в Комиссию по правам человека Нью-Йорка с целью отменить нормативные требования. Аллред объяснила, что родители исключаются из значимых деловых и социальных путей просто из-за своего родительского статуса, нарушая их права.

По словам Аллред, жалоба утверждает, что такое исключение унижает Даниэль, так как оно поддерживает устаревший стереотип о том, что матери не могут одновременно излучать красоту, грацию, страсть, талант и филантропию.

Представители организаций конкурсов Мисс Америка и Мисс мира отказались комментировать электронные письма, отправленные в понедельник для получения комментариев. Комиссия по правам человека также воздержалась от комментариев из-за открытого характера расследования.

Аллред вспоминала свои предыдущие победы в борьбе с подобными правилами, которые исключали матерей из участия в конкурсе Мисс Калифорния, связанном с организациями Мисс Вселенная и Мисс США.

Жалоба Андреа Кьюроги в Департамент гражданских прав Калифорнии побудила Мисс Вселенную отказаться от своего 70-летнего правила, которое было введено глобально через ее аффилированные организации.

Аллред подчеркнула, что материнство или отцовство не должны считаться нарушением или препятствием для трудоустройства или бизнес-возможностей. Родительский статус не должен быть помечен стыдом, и люди не должны подвергаться чувствам унижения или унижения просто потому, что они стали родителями.

Пару также поддержала Вероника Дидусенко, которой было присвоено звание Мисс Украина 2018, прежде чем ей было отказано в титуле, когда организация Мисс мира узнала о ее родительстве. Несмотря на проигрыш в судебном разбирательстве в Украине, Дидусенко продолжает бороться за прекращение запрета на участие матерей в конкурсах красоты и добивается облегчения от Европейского суда по правам человека.

Элегантные наряды для конкурса должны отражать красоту и элегантность каждого участника, независимо от их родительского статуса. Борьба Аллред против правил конкурса подчеркивает их глубокое влияние на восприятие матерей, так как они часто унижают их чувство красоты и грации.

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