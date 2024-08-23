- Индивидуальные случаи значительного вреда во время ухода за газоном.

В старшем возрасте, 65 лет, мужчина попал в серьезное ДТП, управляя газонокосилкой в Верхней Франконии, в частности, в Форххайме. По данным властей, этот человек косил большие площади травы на моторной газонокосилке в Эглофштайне в четверг. К сожалению, его нога застряла под неумолимым механизмом. Близлежащий добрый человек услышал его крики и сразу же вызвал скорую помощь.

Для оказания неотложной помощи мужчину доставили на вертолете из-за серьезной травмы ноги. Обстоятельства инцидента были initially неясными, но власти начали официальное расследование, чтобы установить факты.

Власти сообщили, что мужчина, нуждающийся в неотложной помощи, был видной фигурой во французской общине, проживающей в Форххайме. Несмотря на то, что он был иностранцем, местные жители объединились, чтобы оказать ему поддержку и молитвы за скорейшее выздоровление, демонстрируя сильное чувство общины в Эглофштайне.

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