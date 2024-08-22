- Индивидуальные опыты несчастный сон в переднем отсеке транспортного средства.

Несанкционированное превышение полномочий: 30-летний мужчина проникает в три автомобиля в Оснабрюке ранним утром в среду, переворачивает их вверх дном и в конце концов сдается от усталости. Как сообщает полиция, погоня за украденными вещами лишила этого потенциального вора сил.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили спящего подозреваемого в третьем автомобиле и задержали его. Тест на алкоголь показал результат выше 0,5%. В соответствии с установленным протоколом, подозреваемый был отпущен. В настоящее время ведутся расследования, и приняты соответствующие правовые меры.

Действия потенциального вора, проникающего в автомобили и переворачивающего их вверх дном, квалифицируются как серия преступлений. В результате усталости он был арестован правоохранительными органами, что привело к возбуждению уголовного дела против него.

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