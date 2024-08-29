Индивидуальные нападения на 36-летнюю женщину на общественной дороге, нанесенные ножевыми ранениями.

В центре Берлина 50-летний мужчина взял ситуацию в свои руки на городской тротуаре. Его целью была 36-летняя мать троих детей, что привело к серьезному конфликту. К сожалению, она скончалась от полученных травм в больнице в ту же ночь. Авторитеты все еще работают над установлением мотивации для этого трагического инцидента.

Как сообщает "Бильд", полиция рассматривает возможность того, что домашнее насилие могло сыграть роль в этом инциденте. Оба подозреваемый и жертва имеют ливанское гражданство, как подтвердил Себастьян Бюchner, представитель общественного обвинителя Берлина.

Однако ходят слухи о возможной связи с межклановыми разногласиями за этим преступлением. Примерно 50 человек собрались возле кампуса Бенджамина Франклина клиники "Шарите", где проходила операция жертвы, согласно порталу T-Online. Бюchner воздержался от комментариев по этому поводу, но признал, что не смог подтвердить связь с кланом.

Подозреваемый был задержан сразу же на месте преступления. Расследование было передано в отдел убийств из Государственного уголовного полицейского управления и общественного обвинителя.

Расследование инцидента привело к изучению того, подпадают ли действия под категории убийства или непредумышленного убийства. Сбор людей возле больницы указывает на более глублое вовлечение сообщества в это трагическое событие.

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