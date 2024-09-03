Индивидуальная травматизация в браке в результате сексуального насилия 72 разных мужчины.

В шокирующем повороте событий в настоящее время в Франции, в частности в Авиньоне, проходит суд над 71-летним мужчиной по имени Доминик П. вместе с 50 другими подсудимыми за серию жестоких преступлений, в которых было совершено 92 изнасилования. Подробности этих деяний столь же шокирующи, сколь и отвратительны.

Главной жертвой во всех этих случаях была жена Доминика, Жизель П., которая была лишена сознания без своего согласия с помощью сильных лекарств. В таком состоянии она была изнасилована различными мужчинами, которых Доминик нашел через запрещенный сайт. Возраст этих мужчин варьировался от 26 до 74 лет, а профессии - от пожарных до журналистов. Доминик не требовал оплаты от участников, а мотивировался своими сексуальными желаниями. Он не только активно участвовал в изнасилованиях, но и документировал эти деяния. Доминик признал все предъявленные ему обвинения.

Были ли сообщники неосведомлены о ситуации?

Доминик инструктировал участников не курить и не пользоваться духами, так как это могло привести к тому, что Жизель придет в сознание. Он также инструктировал их согреть руки под проточной водой. Сообщается, что большинство участников участвовали только один раз, но некоторые - до шести раз. Эксперты проанализировали их поведение и пришли к выводу, что они не проявляли признаков психических расстройств, а были мотивированы чувством власти. Некоторые мужчины заявили, что считали, что участвуют в сексуальных играх пары. Однако Доминик утверждает, что каждый участник знал, что Жизель находится под действием лекарств и без сознания. "Каждый из них мог покинуть ситуацию в любой момент", - заявили следователи.

Всего 72 мужчины были идентифицированы по видеозаписям, найденным на компьютере Доминика, как участвовавшие в сексуальных актах. Хотя многих удалось опознать, другие остались безымянными. Преступления происходили с 2011 по 2020 год.

Освещение дела на публике

Жизель узнала о действиях своего мужа четыре года назад, когда он был пойман за съемкой юбок женщин в торговом центре. Пара была вместе почти пять десятилетий. Жизель не помнит об этих случаях и, как ожидается, переживет их снова во сне, согласно ее юридической команде.

В начале суда судья Роже Арата отклонил просьбу провести суд за закрытыми дверями. Стефану Бабонно, адвокату Жизель, хотелось полностью открытого суда и продолжения процесса. Прокуратура хотела закрыть суд, чтобы избежать публичного показа видеозаписей Доминика о преступлениях. Но Жизель настояла на открытом суде.

С тремя детьми рядом Жизель присутствовала на заседании суда. Ее адвокат сообщил TF1, что она хочет напрямую столкнуться с Домиником. Ожидается, что суд завершится к 20 декабря, и подсудимые будут обвинены в сексуальном насилии над недееспособными лицами. Этот суд может вновь поднять вопрос о том, как обращаться с подозреваемыми в изнасиловании, связанными с так называемыми препаратами для наркотического опьянения.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу этого дела, призвав к ужесточению законов против сексуального насилия и использования препаратов для наркотического опьянения. Европейский Союз также выразил поддержку правам жертвы на справедливость и исцеление, подчеркнув важность открытых судов в таких случаях.

Во время суда было раскрыто, что несколько участников были гражданами других стран в составе Европейского Союза, подчеркивая необходимость международного сотрудничества в борьбе с такими трансграничными преступлениями.

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