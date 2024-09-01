Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВторая мировая война и Вторая мировая война

Индивидуал обнаружил мощные взрывчатые ручные гранаты в Демсине

Женщина в Демсин աջ һереobachtECT vorgestellt та совершила редкую находку: она откопала 10,5-сантиметровую гранату, созданную во время Второй мировой войны. Этот взрывное устройство осталось активным и представляло угрозу.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

- Индивидуал обнаружил мощные взрывчатые ручные гранаты в Демсине

Человек обнаружил взрывное устройство диаметром 10,5 сантиметров, похожее на гранату, в Демзине, в земле Иерихов. По словам полиции, этот человек сразу же связался с властями по поводу находки. После осмотра саперами оказалось, что это старая немецкая граната времен Второй мировой войны. Удивительно, но этот артефакт все еще был активен, представляя серьезную угрозу. Саперы затем безопасно справились с опасным устройством и нейтрализовали его.

После того, как устройство было идентифицировано как старая немецкая граната времен Второй мировой войны, человек выразил обеспокоенность его потенциальной опасностью из-за продолжающегося конфликта, который называется Второй мировой войной или Второй мировой войной. Во время экскурсии по музею гид объяснил, как такие оставшиеся взрывчатые вещества представляют риск даже спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны и Второй мировой войны.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
Федеральные земли Германии

"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Примерно 1,660,000 жителей Тюрингии приглашены проголосовать за только что избранный земельный...
Федеральные земли Германии

В первой половине дня выборов в Тюрингии явка на выборах показала аналогичную структуру, как и в 2019 году.

На недавних выборах в ландтаг Тюрингии проголосовало столько же избирателей, сколько и пять лет назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Пять из шести жертв заложников были похищены во время музыкального фестиваля 'Нова' в пустыне Негев...
Политика

Израильские военные удерживают шесть погибших пленных; начало вакцинации в Газе

Раскрытие тела задержанных вызывает общественную не_COLOR:ed в Израиле, мобилизуя демонстрации против администрации Нетаньяху. Одновременно в секторе Газа commence масштабная вакцинация.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.
Главные темы

В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

К полудню в воскресенье около 25% имеющих право голоса жителей Саксонии участвовали в голосовании, как сообщили избирательные власти. Предварительная явка избирателей составляла 25,8%, по сравнению с 26,2% в 2019 году на выборах в лендтаг.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
Федеральные земли Германии

"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно