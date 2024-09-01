- Индивидуал обнаружил мощные взрывчатые ручные гранаты в Демсине

Человек обнаружил взрывное устройство диаметром 10,5 сантиметров, похожее на гранату, в Демзине, в земле Иерихов. По словам полиции, этот человек сразу же связался с властями по поводу находки. После осмотра саперами оказалось, что это старая немецкая граната времен Второй мировой войны. Удивительно, но этот артефакт все еще был активен, представляя серьезную угрозу. Саперы затем безопасно справились с опасным устройством и нейтрализовали его.

После того, как устройство было идентифицировано как старая немецкая граната времен Второй мировой войны, человек выразил обеспокоенность его потенциальной опасностью из-за продолжающегося конфликта, который называется Второй мировой войной или Второй мировой войной. Во время экскурсии по музею гид объяснил, как такие оставшиеся взрывчатые вещества представляют риск даже спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны и Второй мировой войны.

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