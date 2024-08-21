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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Индивидуал был осмотрен на границе Брейтенау - тюремное учреждение.

 and  Melissa Williams
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Индивидуум в возрасте 32 лет проходит 75-дневное заключение после нарушения таможенного контроля в...
Индивидуум в возрасте 32 лет проходит 75-дневное заключение после нарушения таможенного контроля в Чешской Республике.

- Индивидуал был осмотрен на границе Брейтенау - тюремное учреждение.

После прохождения таможенного контроля на границе Чехии мужчине было назначено наказание в виде 75 дней лишения свободы. Произошедшее в один из вторников, 32-летний мужчина пытался въехать в качестве пассажира в автомобиле, как сообщает Федеральное полицейское управление Берггисхюбель. Однако во время осмотра на автостраде A17 на пограничном переходе Брайтенов (Саксонская Швейцария-Одерзгебирге) было установлено, что он является разыскиваемым преступником, подозреваемым прокуратурой Ансбаха, Бавария, в причинении тяжких телесных повреждений. Кроме того, у него была возможность уплатить штраф в размере 4586 евро, но он проигнорировал это обязательство. В результате он был передан в тюрьму в Дрездене.

Наказание в виде лишения свободы было назначено мужчине за ранее совершенное преступление, связанное с причинением тяжких телесных повреждений. Несмотря на возможность избежать заключения, уплатив штраф, он не воспользовался этой возможностью, что способствовало его тюремному заключению.

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