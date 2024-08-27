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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Индивид в Северном Рейн-Вестфалии использует нож против прохожих и сотрудников правоохранительных органов.

Техника официально использует огнестрельное оружие у 26-летнего индивидуума.

 and  Grigoriy Williams
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После нескольких дней после инцидента в Соллингене произошел еще один ножевойakt в Северном...
После нескольких дней после инцидента в Соллингене произошел еще один ножевойakt в Северном Рейне-Вестфалии.

Индивид в Северном Рейн-Вестфалии использует нож против прохожих и сотрудников правоохранительных органов.

В городе Мёрс, Северный Рейн-Вестфалия, мужчина, якобы вооруженный двумя ножами, атаковал и подверг опасности нескольких человек. Согласно сообщениям полиции, когда они вмешались, он также атаковал офицеров. Оказавшись в опасной ситуации, офицеры применили огнестрельное оружие, в результате чего мужчина получил смертельное ранение. Preliminary investigations suggest this individual was a 26-year-old German resident. No other casualties were recorded.

По распоряжению прокуратуры Клеве команда следствия из уголовной полиции Дюссельдорфа начала расследование обстоятельств инцидента. Расследование продолжается, как сообщается.

Между тем, в городе Золинген на пятничном вечере городского фестиваля произошел ужасный инцидент. 26-летний сирийский мужчина, подозреваемый в нападении, якобы убил троих и ранил восемь человек, некоторых в критическом состоянии. В субботу он сдался и был задержан властями. Федеральная прокуратура Германии проводит расследование по подозрению в терроризме. Сообщается, что мужчина присягнул на верность джихадистской милиции "Исламское государство" (ИГ), которые, как сообщается, взяли на себя ответственность за преступление.

Этот трагический инцидент вызвал более широкие дискуссии, такие как ужесточение контроля над оружием и введение дополнительных зон ограничения ношения ножей, а также обсуждение политики депортации и возможных промахов со стороны властей.

Европейский союз выражает соболезнования в связи с фатальным инцидентом в Мёрсе и терактом в Золингене, подчеркивая важность обеспечения безопасности общественности. Власти из нескольких городов в ЕС сотрудничают для решения этих инцидентов.

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