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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Пригниц

Индивид столкнулся с автомобильной аварией с велосипедистом, что привело к физическому нападению в ответ.

Двух молодых людей проверяют в связи с предполагаемым нападением на водителя кулаками и пинками. Инцидент был спровоцирован тем, что водитель сигналил не пострадавшему велосипедисту. Отдельно, еще одного водителя атаковали на парковке.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- Индивид столкнулся с автомобильной аварией с велосипедистом, что привело к физическому нападению в ответ.

За выходные произошли два случая физической агрессии в отношении водителей в северном Бранденбурге. В Віттенберге, районе Пренцлау, 57-летний мужчина столкнулся с враждебностью со стороны велосипедиста. После того, как мужчина сигналил велосипедисту, двое молодых людей якобы отреагировали. Велосипедист внезапно выскочил перед машиной, заставив мужчину резко затормозить, что привело к конфликту.

После остановки и сигнала велосипедисту, 15-летний и 18-летний якобы атаковали водителя. Они якобы избили его, когда он лежал на земле, нанося удары и пинки. Мужчину затем госпитализировали. Двое подозреваемых заявили, что действовали в целях самообороны. В суматохе один из их футболок порвался. Полиция расследует дело о причинении тяжких телесных повреждений и ущербе имуществу.

Таинственный эпизод с дракой

Другой инцидент произошел в Ангермюнде, Уккермарк. Мужчина припарковал свой автомобиль на парковке ранним субботним утром. Неизвестный мужчина якобы обругал водителя и ударил его несколько раз через открытое окно автомобиля. Точная мотивация этого поступка остается неясной, согласно заявлению представителя полиции.

В районе Пренцлау, конкретно в Віттенберге, 57-летний мужчина столкнулся с враждебностью со стороны велосипедиста, что привело к конфликту. Инцидент включал в себя велосипедиста, который внезапно выскочил перед машиной мужчины после сигнала.

Полиция в районе Пренцлау расследует инцидент, в котором якобы двое молодых людей атаковали 57-летнего мужчину после дорожного конфликта в Віттенберге.

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