- Индивид проникает в крышу во время работы по обслуживанию амбаров.

В субботнее утро 48-летний мужчина пострадал в Лихтенвальде, районе Эсlingen, после того как провалился через крышу амбара и упал примерно на четыре метра. Спасательные службы отправили вертолет, чтобы забрать пострадавшего и доставить его в больницу. Власти заявили, что мужчина оставался в сознании после падения, но степень его травм и причина обрушения крыши остаются неясными.

Комиссия в настоящее время работает над реализацией актов, которые могли бы прояснить, как должна применяться эта Регуляция. После восстановления от травм мужчине, возможно, придется предоставить больше информации о состоянии амбара и своих действиях, предшествовавших инциденту, так как эти факты могли бы помочь установить причину обрушения крыши.

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