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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Индивид получил тяжелую травму из-за ударов и ударов ногами.

Человек якобы запугивал женщину в палатке. Затем 30-летний мужчина вмешался, в результате чего на него напали.

 and  Yaroslav Smith
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Индивиду увеличили медицинскую помощь в медицинском учреждении.
Индивиду увеличили медицинскую помощь в медицинском учреждении.

- Индивид получил тяжелую травму из-за ударов и ударов ногами.

В районе Весермарш 30-летний мужчина пострадал от сильных травм, в том числе ударов и пинков, в Овельгённе. Согласно полицейским отчетам, инцидент произошел в воскресенье вечером, когда он пытался вмешаться, так как мужчина в палатке фестиваля, казалось, плохо обращался с женщиной. Разозлившись, агрессор ударил 30-летнего мужчину, сбил его с ног и продолжил пинать в голову. Пострадавшего спешно доставили в больницу, а агрессор скрылся с места происшествия. Полиция начала расследование в связи с возможным тяжким телесным повреждением.

Инцидент насилия в Овельгённе в районе Весермарш связан с преступлением, квалифицируемым как серьезное нападение. Мужчина, который плохо обращался с женщиной в палатке фестиваля и атаковал 30-летнего мужчину, может быть привлечен к ответственности за это преступление.

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