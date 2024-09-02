- Индивид получил тяжелую травму из-за ударов и ударов ногами.

В районе Весермарш 30-летний мужчина пострадал от сильных травм, в том числе ударов и пинков, в Овельгённе. Согласно полицейским отчетам, инцидент произошел в воскресенье вечером, когда он пытался вмешаться, так как мужчина в палатке фестиваля, казалось, плохо обращался с женщиной. Разозлившись, агрессор ударил 30-летнего мужчину, сбил его с ног и продолжил пинать в голову. Пострадавшего спешно доставили в больницу, а агрессор скрылся с места происшествия. Полиция начала расследование в связи с возможным тяжким телесным повреждением.

Инцидент насилия в Овельгённе в районе Весермарш связан с преступлением, квалифицируемым как серьезное нападение. Мужчина, который плохо обращался с женщиной в палатке фестиваля и атаковал 30-летнего мужчину, может быть привлечен к ответственности за это преступление.

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