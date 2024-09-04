- Индивид обсуждает нежелательный прерывание беременности.

Стефани Гизингер, 28 лет, поделилась своей историей об аборте год назад на подкасте "G Spot" и в Instagram. Она рассказала об незапланированной беременности и трудностях процесса аборта, написав: "Примерно год назад я узнала, что беременна, и следующие месяцы были очень трудными".

Она говорила о своих трудностях с Нике ван Дийнтер в подкасте, упомянув, как гинеколог не восприняла всерьез ее решение прервать беременность. Ее пост в Instagram описывал разочарование от поиска фотографий младенцев на сайтах, когда она искала информацию об абортах. Обязательный прием в "Про Фамилия" был трудным опытом, оставивший ее в тревоге и тошноте.

Гизингер: "Боролась со своим телом"

Гизингер выбрала хирургический аборт, что означало дополнительное ожидание в шесть недель. Она описала этот период как борьбу со своим телом: "Стыд, страх, грусть, путаница, боль и сомнения делали жизнь трудной. Мое тело менялось, внутри что-то росло, и я не хотела этого".

Аборт мог произойти только после того, как оплодотворенная яйцеклетка стала видимой. Под наркозом, ей провели вакуумную аспирацию матки. Для Гизингер aftermath был трудным, и она теперь называет этот период депрессией. "Внезапное падение уровня гормонов, вина и переполняющие эмоции погрузили меня в глубокую яму", - сказала она.

Ее пост в Instagram закончился словами благодарности тем, кто ее поддержал. "Я не смогла бы справиться одна", - написала она, выразив благодарность за привилегию контролировать решения своего тела.

В эпизоде подкаста Гизингер призналась: "Я не буду приукрашивать, этот опыт был мучительным", подчеркнув эмоциональную и физическую борьбу, через которую она прошла во время аборта. Оглядываясь на свой путь, она призналась: "Я не буду лгать, это был один из самых трудных периодов моей жизни".

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