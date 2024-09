Индия выражает намерение продолжать закупать российскую нефть при условии, что санкции не будут введены.

14:05 Мунц (Неформально): Никаких проблем с F-16 для ушей Кремля

Первая партия западных истребителей F-16 уже в действии в Украине. Однако, из-за причин, таких как отсутствие разрешения на запуск ракет в сердце России, Кремль, по словам Рейнера Мунца из ntv из Москвы, не волнует это.

13:45 Кремль (Неформально): Слова Столтенберга о дальнобойном оружии бессмысленно опасны

Россия назвала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "бессмысленно опасными". Столтенберг заявил в интервью "Таймс", что для Украины не составит большого труда использовать западное оружие с большей дальностью, чтобы атаковать цели глубже в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такое пренебрежение словами президента России - "короткое и непрофессиональное решение". Ранее Путин предупреждал, что страны, разрешающие использование ракет большей дальности, станут прямо вовлечены в конфликт.

13:17 Эксперты по атомной энергии обнаружили мины и военное оборудование на АЭС в Запорожье

На территории Украины, в захваченной Москвой Запорожской АЭС, размещены российские войска и техника. Кроме того, между внутренним и внешним заборами установлены мины. Об этом сообщает МАГАТЭ. Экспертам МАГАТЭ не удалось получить доступ к определенным залам с турбинами в течение отчетного периода. АЭС была захвачена российскими солдатами в начале войны, и международные эксперты обеспокоены ситуацией с безопасностью с тех пор. Месяц назад на станции загорелся охладительный бак.

12:41 Кремль (Неформально): Предупреждение об эскалации tensions в Ближнем Востоке после взрывов в Ливане

После серии взрывов в Ливане Кремль предупредил об "эскалации tensions" в регионе, который уже "на грани". "Что бы ни произошло, это обязательно приведет к эскалации tensions", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Министерство иностранных дел России считает этот инцидент "еще одним актом гибридной войны против Ливана".

12:24 Украина (Неформально): Прибавка бюджета на десять миллиардов евро для выплат солдатам

Украина утвердила дополнительный бюджет более чем на десять миллиардов евро, в основном направленный на военные расходы. Общий объем бюджетных расходов увеличится примерно на 13% до более чем 81 миллиарда евро, что является рекордной суммой для Украины. Поправки в бюджет были необходимы для выплаты soldiers их September risk allowances и других расходов.

11:36 Sharma (Неформально): F-16 не будут окончательным решением

Президент Украины Зеленский требует 128 истребителей F-16, чтобы получить преимущество в воздухе над Украиной. Хотя западные страны согласились предоставить около 60, менее половины, Кавита Sharma из ntv считает это победой, что начались поставки и обучение пилотов. Однако уже возникли проблемы с внедрением системы оружия.

11:16 Украинская разведка (Неформально): Мы уничтожили российский склад боеприпасов

Источник из украинской службы безопасности СБУ сообщил изданию "Киевский независимый", что Украина стоит за нападением на большой склад боеприпасов в российском Торопец на прошлой ночь. Склад содержал баллистические ракеты, в том числе "Искандер", зенитные ракеты, артиллерийские боеприпасы и планирующие бомбы. По словам источника, украинские дроны "эффективно уничтожили" склад. После удара украинского дрона произошел "очень сильный взрыв". "СБУ тесно сотрудничает со своими военными коллегами, чтобы систематическое сокращать возможности России по бомбардировке украинских городов", - заявил источник. Планируются подобные атаки на другие российские военные цели.

10:49 Украинские производители дронов (Неформально): Шанс подать заявку на заказ Рамштайна

Украинские производители дронов теперь могут участвовать в тендерах, организованных дроном коалиции в рамках формата Рамштайн впервые. Согласно Министерству обороны Украины, серия тендеров будет включать два лота: один для производства дронов первого лица (FPV) и один для перехватчиков. Министерство считает это значительным стимулом для украинского производства. Все поданные предложения будут рассмотрены членами коалиции дронов. Успешные кандидаты получат заказы на дальнейшие испытания.

10:27 Видео атаки на российский склад боеприпасов

Россия еще не подтвердила это, но губернатор Тверской области уже сообщил в Telegram, что украинская атака дронов вызвала пожар. Считается, что это был большой склад боеприпасов. Жителей эвакуировали, и видео пожара распространяются в интернете.

09:39 Девять раненых в Харькове, двое погибших в Запорожье (Неформально)

Харьков, второй по величине город Украины, был потрясен очередной мощной российской воздушной атакой накануне. Направленные бомбы взорвались в различных районах, ранив девять человек. Это последнее в серии недавних атак на гражданских. В воскресенье точная бомба убила женщину и ранила 43 человека, в том числе четырех детей. Российские воздушные атаки на поселения также проводились в Запорожской области, где погибли двое.

По данным местных источников, энергетические объекты в северо-восточном украинском городе Сумы вновь стали мишенью российских дронов. Preliminary reports suggest no casualties, but the repeated attacks have put significant pressure on the city's energy system. Just two days prior, Russia attacked the energy infrastructure in Sumy and its surrounding area with rockets and drones, causing a temporary power outage for about 280,000 households, according to the Ministry of Energy.

08:27 Военные Украины: 1130 российских потерь за последние 24 часа

Военные Украины сообщают, что за последние 24 часа было убито или ранено 1130 российских солдат. С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года украинцы сообщили о 637 010 жертвах среди врага. Украинские войска также заявляют, что уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и танковыхvehicles и 6 танков за последние сутки.

07:55 Украина готовится к развертыванию истребителей F-16

Украинские ВВС завершили планы по развертыванию западных истребителей F-16. Все задачи для военных и Министерства обороны установлены, как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Обсуждения с командованием ВВС также сосредоточились на потенциальном расширении флота и дальнейшем обучении пилотов. Многие в Киеве выступают за улучшение базовой подготовки пилотов, учитывая частые большие потери. В настоящее время обучение занимает 40 дней. Украина ожидает получить около 60 истребителей F-16, но пока их поставлено лишь несколько.

07:19 Россия обвиняет Украину в атаках беспилотников на несколько регионов

Россия обвиняет Украину в атаках беспилотников на несколько регионов. Государственное новостное агентство России TASS сообщает, ссылаясь на Министерство обороны, что overnight было сбито 54 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, половина из которых была сбита в пограничном регионе Курск, а остальные - в пограничных регионах Брянск и Белгород, а также в западных регионах Смоленск и Орел. Агентство не упоминает регион Тверь северо-западнее Москвы, где местные власти и военные блогеры сообщали об атаке беспилотника на крупный склад боеприпасов в городе Торопец, что привело к пожару и эвакуации жителей.

06:57 Украинская атака причинила значительный ущерб российскому складу боеприпасов

По данным военных блогеров, украинская атака на российский город Торопец в регионе Тверь вызвала пожар на складе боеприпасов, содержащем тысячи тонн боеприпасов и ракет. Склад, как сообщают блогеры, был расширен в последнее время и содержит 42 укрепительных бункера и 23 склада и мастерские. Бывший российский разведчик Игорь Гиркин сообщает в Telegram, что ситуация в районе под контролем. Украинские военные блогеры делают вывод из своего анализа данных, что причинен значительный ущерб, в частности, новым бункерам.

06:20 Заместитель председателя фракции Зеленых: АФД и БСВ распространяют российские нарративы

Заместитель председателя фракции Зеленых Константин фон Нотц призывает к немедленному обсуждению в немецком парламенте российских операций влияния в Германии. "Анализ внутренних документов российской пропагандистской фабрики СДА очень четко показывает коварные методы, с помощью которых российские органы манипулируют нашей демократией, общественными дискуссиями и выборами", - говорит эксперт по внутренней политике. "С АФД, БСВ и другими заинтересованными сообщниками, распространяющими российские нарративы в обществе и парламентах, формируются вредные альянсы для ослабления немецких интересов вместе. Поддержка Украины идентифицируется, шпионится и пытаются публично опорочить".

05:42 Российские актеры распространяют вводящие в заблуждение видео о Камале Харрис

По данным расследований гиганта программного обеспечения Microsoft, российские актеры усилили свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, связанная с Кремлем, известная как Storm-1516, с конца августа создала два ложных видео для очернения кампании Харрис и ее напарника Тима Уолза. Одно видео показывает группу якобы сторонников Харрис, атакующих якобы участника митинга Трампа. Другое видео показывает актера, распространяющего ложное утверждение о том, что Харрис в 2011 году травмировала девочку в аварии, оставив ее парализованной, и убежала с места происшествия. Оба видео, как сообщается, набрали миллионы просмотров.

05:19 Взрывы и пожар в российском Твери

По данным России, украинская атака беспилотников вызвала пожар в российском регионе Тверь. Обломки сбитого украинского беспилотника, как сообщается, вызвали пожар в городе Торопец, что потребовало частичной эвакуации жителей. Губернатор Игорь Руденя объявил об этом на платформе Telegram. Пожарные пытаются справиться с пожаром. Причина пожара неясна. Российские подразделения ПВО якобы все еще заняты отражением "массовой атаки беспилотников" на город. Город с населением чуть более 11 000 человек якобы является местом хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, как сообщалось в 2018 году государственным новостным агентством РИА.

03:57 Губернаторы России сообщают об атаках беспилотников

Украина атакует несколько западных регионов России беспилотниками, как сообщают местные губернаторы. Семь украинских беспилотников были сбиты в Смоленском регионе, граничащем с Белоруссией, сообщил губернатор Василий Анохин на Telegram. Российская система ПВО сбила беспилотник над Орловским регионом, сообщил губернатор Андрей Клычков на Telegram. Как минимум 14 украинских ударных беспилотников были сбиты над Брянским регионом, граничащим с Украиной, сообщил губернатор Александр Богомаз на Telegram. Правительство в Киеве заявляет, что атаки направлены на военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, жизненно важную для военных усилий Москвы.

02:56 Вашингтон расследует торговлю ураном с Китаем

США изучают возможное обхождение запрета на импорт российского урана через Китай. По данным Reuters, ссылаясь на источники в правительстве, Китай якобы импортирует обогащенный уран из России, одновременно экспортируя свою собственную продукцию в США. "Мы обеспокоены возможным обходом запрета на российский уран", - прокомментировал Джонатан Индалл из Ассоциации производителей урана США (UPA). "Мы не хотим прекращать поставки российского урана и оказаться полностью зависимыми от Китая. Мы просили Министерство торговли проверить этот вопрос". Министерство торговли не сразу ответило на запрос комментария.

1:54 Внутренняя информация: США планируют пополнить запасы нефтиИнсайдер сообщает, что правительство США планирует пополнить свои стратегические запасы нефти. США рассматривают возможность приобретения до 6 миллионов баррелей нефти, как сообщил источник. Если это произойдет, это будет крупнейшая покупка со времени внушительного выброса в 2022 году. После высоких цен на бензин из-за вторжения России в Украину в 2022 году правительство США продало значительное количество нефти из своих стратегических запасов, что стало "самой значительной выброской нефти из резервов когда-либо".

0:45 Трагедия в Сaporischschja: двое погибших, пятеро раненыхВ результате ночного обстрела Россией района Saporischschja погибли по меньшей мере два человека и ранены пятеро, сообщил губернатор Иван Федоров. Позже он уточнил, что Россия обстреляла Комышуваху в регионе. Также пострадали несколько домов и объект инфраструктуры. Спасательные службы все еще работают на месте, оценивая ущерб, сообщает "Киевский независимый".

23:38 Посол США в ООН: Мы изучили стратегию президента ЗеленскогоПосол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что администрация США ознакомилась с новой "стратегией мира" президента Украины Владимира Зеленского. Украинское издание "Европейская правда" сообщило об этом, ссылаясь на пресс-конференцию в штаб-квартире ООН. "Мы изучили стратегию мира президента Зеленского. Мы уважаем ее как тактику, которая может принести результаты. Мы ищем способы внести свой вклад в это", - прокомментировала она. Посол США выразила оптимизм в отношении прогресса в мирном процессе, не вдаваясь в подробности. Томас-Гринфилд, похоже, имеет в виду "стратегию победы", объявленную Зеленским в прошлом месяце.

22:29 Ложная тревога в Латвии: стая птиц принята за неизвестный авиационный объектЛожная тревога в Латвии: якобы вторжение в воздушное пространство балтийской страны НАТО неизвестным объектом оказалось безобидным инцидентом. Объект, приблизившийся к границе из соседней Белоруссии и пересекший ее в восточной части Краславы, оказался стаей птиц. Латвийское информационное агентство Leta сообщает об этом, ссылаясь на Воздушные силы. Ранее Министерство обороны в Риге сообщало о выявлении неизвестного авиационного объекта. В результате были направлены истребители НАТО, базирующиеся на базе в Льеварде, для мониторинга воздушного пространства, но они не смогли обнаружить подозрительные объекты.

21:59 Молдова и Германия сотрудничают в сфере кибербезопасностиМолдова и Германия укрепляют свою защиту от "гибридной войны Путина" путем заключения соглашения о кибербезопасности. Министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock заявила в Кишиневе, что президент России Владимир Путин продолжает использовать свои тактики гибридной войны против Европы, в частности Молдовы, как средство дестабилизации. "Но именно поэтому мы усиливаем собственные инициативы", - сказала она. С помощью технического оборудования, обмена информацией и обучения они хотят "предотвратить кибератаки в Молдове и разоблачить дезинформацию".

