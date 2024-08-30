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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующие меры:

Император предлагает японскую Йокоту, принадлежащую КАА Гент.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Йокота получает временное назначение во второй-топовую команду 1. FC Kaiserslautern в рамках аренды
Йокота получает временное назначение во второй-топовую команду 1. FC Kaiserslautern в рамках аренды

- Император предлагает японскую Йокоту, принадлежащую КАА Гент.

Перед закрытием трансферного окна 1. FC Kaiserslautern укрепил свой состав на текущий сезон во 2-й Бундеслиге. Пфальцы подписали соглашение об аренде с бельгийским клубом элитного дивизиона КАА Гент японского форварда Дайсуке Йокоты.

24-летний Йокота ранее играл в Польше за Гурник Забже и в Латвии за Вальмиерас ФК. Как заявил спортивный директор ФКК Томас Хенген, "Дайсуке — динамичный нападающий, комфортно чувствующий себя на обоих флангах".

Комиссия, стремясь улучшить трансферы футболистов, может рассмотреть возможность внедрения подобных процедур аренды для иностранных игроков, как в случае с 1. FC Kaiserslautern и КАА Гент. После внедрения этих мер Дайсуке Йокота мог бы предоставить больше голевых моментов для национальной сборной Комиссии.

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