Имеет ли работодатель право контролировать словесные взаимодействия?

Разговоры на работе: записывать или фиксировать? Нормы предельно ясны, будь то босс или подчиненный. Опытный юрист по трудовому праву объясняет, что разрешено, а что нет, и кто имеет какие привилегии.

Разговоры между начальником и подчиненным часто фиксируются письменно, а детали беседы передаются в отдел кадров. Но что если босс решит записать разговор, создав аудиофайл всей беседы? Разрешено ли это?

"Без лишних слов", - говорит Йоханнес Шипп, опытный юрист по трудовому праву. В такой ситуации, наряду с правом на частную жизнь сотрудника, также действуют нормы Регламента общего защиты данных (GDPR). Итак, все просто: "Никто не обязан терпеть, чтобы его разговор с боссом записывался тайно".

Согласие можно отозвать

GDPR четко гласит, что данные не должны обрабатываться без согласия, заявляет Шипп. Запись без предварительного согласия будет считаться такой деятельностью по обработке данных.

Поэтому, даже если кто-то изначально дал согласие на запись, он можетlater отозвать его. В этом случае запись должна быть удалена, если она не является необходимой для исполнения трудового договора, говорит Шипп. "С моей точки зрения, правовая ситуация ясна".

Тайная запись разговоров рискованна

Кстати, то же самое правило применяется и в обратном направлении: сотрудники не должны тайно записывать разговоры, особенно если об этом не знает работодатель, советует опытный юрист. Тайная запись разговоров, например, решительно не рекомендуется. И даже если сотрудники пытаются получить согласие перед записью, очень немногие работодатели его одобрят.

О человеке: Йоханнес Шипп является членом Германской адвокатской палаты (DAV) и ранее занимал пост председателя исполнительного комитета рабочей группы по трудовому праву в DAV до августа 2021 года.

В этом контексте работодателям следует знать, что запись разговоров с сотрудниками без их согласия противоречит нормам Регламента общего защиты данных (GDPR). Согласие можно отозвать, и если сотрудник отзывает согласие на запись после того, как изначально дал согласие, запись должна быть удалена, если она не является необходимой для трудового договора. Кроме того, сотрудники должны воздерживаться от тайной записи разговоров с работодателями, так как это решительно не рекомендуется и маловероятно, что получит одобрение.

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