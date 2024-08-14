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Имане Халиф защищает себя от онлайн-запугивания <unk> Илон Маск и Дж.К. Роулинг подали иск

Ее борьба против дискриминации продолжается: олимпийский боксер Имане Келиф.now подает в суд за redécюрсический текст онлайн. Несколько известных личностей.

 and  Christian Meier
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- Имане Халиф защищает себя от онлайн-запугивания <unk> Илон Маск и Дж.К. Роулинг подали иск

Во время Олимпийских игр в Париже боксер и обладательница золотой медали Имане Кхилиф подверглась неоднократным нападкам из-за своего пола. Теперь она подает в суд на это. Еще за день до своей победы в финале ее адвокат Набил Буди объявил в X, бывшем Twitter, что подаст в суд на behalf Имане за "серьезные киберпреследования".

Теперь американский журнал "Варьете" сообщает, что против неизвестных пользователей платформы X, которые преследовали спортсменку, подан иск. Согласно сообщению, в нем упоминаются известные личности, такие как бывший президент США Дональд Трамп, технологический миллиардер Илон Маск и автор Дж.К. Роулинг, которые также комментировали Кхилиф.

Вокруг участия Кхилиф в Париже разгорелся жаркий спор, выходящий за рамки вопроса о спортивной справедливости. Боксера исключили из чемпионатов мира по боксу 2023 года, которые не признаны Международным олимпийским комитетом (МОК), после неясных гендерных тестов. МОК позволил Кхилиф участвовать в Париже, заявив, что пол, указанный в паспорте, является решающим для допуска к многим видам спорта.

Адвокат Буди подтвердил "Варьете", что эти личности будут упомянуты в иске: "Дж.К. Роулинг и Илон Маск будут названы в иске, среди других", - сказал Буди. "Трамп твитнул, так что он неизбежно будет частью расследования, независимо от того, будет ли он назван в нашем иске или нет". Например, Трамп разместил в X сообщение о том, что он "будет держать мужчин вне женского спорта".

Однако уголовное расследование, проводимое прокуратурой Парижа, не направлено конкретно на указанных в документе лиц, а на начальном этапе призвано установить, кто инициировал и подогревал "мизогинистскую, расистскую и сексистскую кампанию", как указано в первом письме Буди. Это будет "самым большим пятном на этих Олимпийских играх". Они будут бороться за "справедливость, достоинство и честь".

Имане Кхилиф поддерживают организации по защите прав человека

Иск подан против X, что во французском праве означает, что он подан против неизвестных лиц. Это гарантирует, согласно Буди, что прокуратура имеет полный спектр для расследования против всех лиц, в том числе ненавистных сообщений, написанных под псевдонимами.

Борьбы алжирской боксерши Кхилиф и Линь И-тин (28) из Тайваня сопровождались эмоционально заряженным спором о поле во время Олимпиады. В политически заряженной атмосфере обе спортсменки подверглись многочисленным нападкам в Интернете.

"Ужасающий масштаб онлайн-издевательств над Имане Кхилиф и Линь Ю-тин - еще один глубоко тревожный пример токсичного, сексистского и расистского дискурса, который причинил вред женщинам в спорте и обществе", - сказал Стивен Кокберн из Amnesty International в заявлении от Sports & Rights Alliance. Представители других организаций по защите прав человека, таких как Human Rights Watch и ILGA World, также поддержали двух спортсменок.

После неоднократных нападок из-за своего пола во время Олимпиады адвокат Имане Кхилиф, Набил Буди, объявил, что они подадут в суд на неизвестных пользователей X за "серьезные киберпреследования". (Из оригинального текста)

Поддерживая Имане Кхилиф, организации по защите прав человека, такие как Amnesty International, Human Rights Watch и ILGA World, выступили против токсичных онлайн-преследований, которым она и Линь И-тин подверглись во время Олимпийских игр. (Новое предложение)

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