- Имам Санчи не терпит террористической деятельности в Германии

Вслед за предполагаемым исламистским нападением в Солingen имам Берлина Кадир Санчи выразил свою озабоченность. "Новости из Солingen действительно меня потрясли", - заявил мусульманский духовный лидер, вместе с рабином Андреасом Нахамой приглашая всех на молитву за мир в четверг (в 18:00) на стройплощадке проекта "Дом одного" в Берлине-Ми́тте. Почетным гостем станет протестантский пастор Маргот Каэсманн.

"Солingen имеет тяжелое значение для меня и многих других, как символ страдания: в 1993 году пять турецких женщин и девочек погибли в пожаре, устроенном ультраправыми экстремистами", - добавил Санчи. "Германия не должна терпеть терроризм, будь то религиозный или ультраправый мотивированный". Единство - ключ к установлению долгосрочного общественного согласия.

Нахама также поднял тревогу: "Ненависть, невежество и радикальные убеждения подпитывают эти акты насилия. Мы не должны позволять себе разделяться". Экстремизм можно противостоять только решительно противостоять последователям негуманных идей и придерживаться ценностей, таких как гуманитарность.

В Солingen предполагаемый сторонник группировки "Исламское государство" устроил резню с ножом в пятницу, убив троих и ранив восемь других. Подозреваемым является 26-летний сирийский мужчина.

"Дом одного" - это межконфессиональная инициатива, направленная на обслуживание евреев, мусульман и христиан, которая в конечном итоге обретет дом в новом здании в Берлине-Ми́тте.

Трагические события в Солingen подчеркнули важность религиозного согласия, как подчеркнул Санчи, заявив: "Германия не должна терпеть терроризм, будь то религиозный или ультраправый мотивированный". Проект "Дом одного", символ межконфессионального единства, служит свидетельством этой веры, приглашая всех вероисповеданий присоединиться к молитве за мир.

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