Илон Маск усиливает сфабрикованные угрозы взрыва на митинге Трампа и необоснованные обвинения в отношении выборов.

Муск опубликовал провокационный, провокационный контент в X, но скорость, с которой он распространяет ложные утверждения в последнее время, вызывает внимание из-за масштаба цифрового влияния Муска. Его посты часто попадают на вершину лент пользователей.

Самый спорный из спекулятивных постов Муска появился после якобы второй попытки убийства бывшего президента Трампа. Муск, сторонник Трампа, якобы опубликовал в X, что "никто даже не пытается убить Байдена/Харрис". После критики он удалил пост, заявив, что это была шутка.

В тот же уик-энд Муск также способствовал группе пользователей X, склонных к теориям заговора, распространяющим ложное "заявление" от якобы "источника". Этот документ заявлял, что недавний дебаты ABC News были подстроены, чтобы выгодно представить Харрис. ABC позже установила, что документ был обманом.

В среду Муск перепостил ложное заявление о бомбе, якобы обнаруженной возле запланированного митинга Трампа в Лонг-Айленде. Полиция позже объявила, что такие заявления безосновательны.

Хотя первоначальный ложный пост о бомбе все еще активен в X, оригинальный пост был удален. Пост Муска был аннотирован с помощью "сообществованных проверок фактов", разъясняющих, что заявление было ложным. Несмотря на это, пост получил 4,3 миллиона просмотров и был перепощен 9800 раз в течение первых 2,5 часов.

В ту же среду Муск перепостил вводящее в заблуждение видео, якобы показывающее, что менеджер города Спрингфилд, Огайо, признался в сообщениях о том, что гаитянские иммигранты едят домашних животных. Муск подписал пост "Новости Always Be Cheating", целясь в модераторов ABC. Видео было подделано, чтобы исказить заявление жителя Спрингфилда о неподтвержденных сообщениях о причинении вреда домашним животным. tanto мэр, как и менеджер города, подтвердили, что такого доказательства не было представлено.

Пост Муска, который распространял ложную информацию о гаитянских иммигрантах, которая ранее была поддержана Трампом и его напарником, собрал более 7,9 миллиона просмотров и 36 000 перепостов.

Позже Муск поделился якобы картой известного статистика Ната Силвера, предсказывающей победу Трампа в коллегии выборщиков 312-226 в ноябре. Карта была фальшивой.

Настоящая карта с платформы "Серебряный бюллетень" Силвера, опубликованная в среду, показывала несколько штатов, находящихся в игре, в том числе Неваду, Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Сам Силвер признал, что выборы были "в равной степени". В то же время в симуляциях от FiveThirtyEight, которые Силвер покинул в прошлом году, Харрис была proyectada para ganar las elecciones en 64 de 100 simulaciones.

X не ответила на запрос CNN о комментариях по поводу постов Муска в прошлую среду.

Муск не единственный, кто распространяет ложную информацию на платформе, хотя он, безусловно, один из самых заметных голосов. Многие из недавних ложных утверждений, усиленных Муском, также были усилены другими значимыми правыми фигурами.

С тех пор, как Муск приобрел Twitter в 2022 году, он значительно сократил команды модераторов компании и изменил ее политику, что привело к распространению дезинформации и ненавистнической риторики на платформе. Муск также восстановил аккаунты ранее забаненных теоретиков заговора, создал финансовые стимулы для вирусного контента и сделал недействительными проверенные значки.

Однако колоссальная аудитория Муска в 198 миллионов человек, а также то, как платформа подталкивает его посты, подняла ложные утверждения, которые в противном случае остались бы в менее видимых углах интернета. В то время как Муск позиционирует себя как сторонника свободы слова, его склонность к усилению крайне правых голосов и регулярные нападки на новостные организации и журналистов создают серьезные трудности для избирателей, ищущих надежную информацию в Интернете в уже бурный период выборов.

Медиа-организация CNN обратилась к X за комментариями по поводу постов Муска, но не получила ответа. Несмотря на заявления Муска о том, что он является сторонником свободы слова, его действия на X способствуют распространению дезинформации в мире социальных сетей.

Посты Муска, часто наполненные ложной информацией, привлекли considerable attention in the media business, with some content reaching millions of views and thousands of shares.

Читайте также: