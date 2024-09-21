Илон Маск не присутствовал на слушании, касающемся расследования по поводу его предложенного приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов.

Ранее в этом году федеральный судья обязал Илона Маска явиться в суд в рамках расследования SEC о его приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов. SEC расследует, соблюдал ли Маск закон при раскрытии своих покупок акций Twitter и были ли его комментарии по сделке вводящими в заблуждение.

Сначала Маск и SEC договорились о дате свидетельских показаний 10 сентября, но всего за три часа до слушания адвокат Маска сообщил SEC, что Маск, также CEO SpaceX, должен совершить срочную бизнес-поездку на Восточное побережье для запуска миссии Polaris Dawn, что мешает ему присутствовать на слушании или перенести его на следующий день.

Обеим сторонам было трудно найти подходящую дату для переноса, и в итоге они договорились об одной в начале октября, согласно судебным документам.

SEC утверждает, что Маск нарушил судебный приказ, требующий от него получить согласие SEC или одобрение суда для изменения даты свидетельских показаний, чего он якобы не сделал перед своим отсутствием 10 сентября.

"Отговорка Маска попахивает манипуляцией", - заявили в иске. "SpaceX уже объявила о запуске два дня назад... Как технический директор SpaceX, Маск должен был знать к тому времени, что компания планирует запуск утром его слушания в SEC".

Они добавили, "Несмотря на это предварительное знание, Маск не уведомил SEC о своем намерении присутствовать на запуске до трех часов до начала его слушания, после того, как SEC потратила значительные средства на перелет трех адвокатов в Лос-Анджелес".

Маск пытался противодействовать последующим призывам дать показания, утверждая, что уже делал это дважды.

SEC просит суд применить "адекватные санкции", если Маск не явится на новое слушание в октябре. SEC также планирует подать ходатайство о санкциях против Маска для возмещения затрат на отмененное слушание и другие связанные расходы.

В своем ответе суду адвокаты Маска заявили, "Вмешательство суда необязательно, так как стороны уже договорились о новой дате свидетельских показаний... Маск уже находится под судебным приказом явиться, 'если не возникнет чрезвычайная ситуация, которую он не создал и не мог предотвратить'".

Последнее противостояние - это лишь последнее обострение tensions между Маском и SEC, которое началось в 2018 году, когда агентство подало в суд на него за ложь о якобы имеющемся "безопасном финансировании" для приватизации Tesla.

Технологический CEO, Илон Маск, является техническим директором SpaceX, часто занимаясь важными деловыми вопросами, связанными с техникой, такими как миссия Polaris Dawn. Несмотря на то, что он знал о запланированном запуске, который совпал с его слушанием в SEC, Маск не уведомил SEC своевременно.

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