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Илон Маск дискредитирует судью, потенциальный запрет на X в Бразилии

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
По утверждению бразильского судьи, Маск разблочил определенные профили, которые он ранее ограничил,...
По утверждению бразильского судьи, Маск разблочил определенные профили, которые он ранее ограничил, предполагаемо из-за распространения ложной информации

Илон Маск дискредитирует судью, потенциальный запрет на X в Бразилии

В течение суток сервис X может быть заблокирован в Бразилии, как указал суд. Компания сообщила, что этот потенциальный запрет, скорее всего, последует после того, как они проигнорировали назначение юридического представителя в юрисдикции Бразилии, пропустив ранее установленный судебный срок.

Вопрос заключается в разногласиях между судьей Верховного суда Бразилии, Александром де Мораесом, и владельцем компании Элоном Маском. Мораес, известный своей решительной борьбой с дезинформацией, наложил санкции на несколько профилей пользователей X и даже приказал приостановить некоторые аккаунты в начале 2023 года, обвиняя в распространении ложной информации сторонников Болсонару.

В апреле Мораес наложил штрафы на компанию Маска и самого Маска, утверждая, что он нарушил судебный приказ, восстановив заблокированные аккаунты. Несмотря на возражения, Маск проигнорировал решение и назвал судью "врагом свободы слова". Сначала он закрыл офисы X и продолжал получать штрафы, в общей сложности 3,2 миллиона евро.

После того, как штрафы не были оплачены, Мораес установил 24-часовой срок для компании, чтобы назначить юридического представителя в Бразилии. Если это требование не будет выполнено, суд планирует приостановить работу социальной сети в стране, как указано в приказе.

Маск называет судью "тираном"

Кроме того, судья предоставил властям право заморозить финансовые активы Starlink, что должно было оказать давление на Маска. Представитель Starlink заявил, что это решение было необоснованным, так как оно возлагало ответственность на поставщика спутников за незаконные штрафы. Вскоре они объявили о планах подать в суд.

В ответ на неправомерные действия Маск использовал социальную платформу, чтобы осудить Мораеса как "тирана" и утверждать, что блокировка аккаунтов Starlink является незаконной, так как она несправедливо затрагивает обычных бразильцев и акционеров. Объявив акт щедрости, он пообещал предоставить бесплатный доступ в Интернет бразильцам через спутники Starlink до тех пор, пока дело не будет улажено.

Вследствие приказов судьи Элон Маск рискует столкнуться с приостановкой работы сервиса X в Бразилии из-за отсутствия юридического представителя. Несмотря на продолжающийся конфликт, Элон Маск назвал судью Верховного суда Бразилии "тираном" в социальных сетях.

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