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Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование

Иллюстрация, показывающая места для захватывающих природы встреч и экологических возможностей обучения.

Берлин щедро демонстрирует свою зеленую сторону множеством парков, садов и лесов. Люди, интересующиеся флорой и фауной городов, теперь имеют новый ресурс - карту.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Приблизительно 600 предполагаемых эко-образовательных сайтов обозначены на карте.
Приблизительно 600 предполагаемых эко-образовательных сайтов обозначены на карте.

- Иллюстрация, показывающая места для захватывающих природы встреч и экологических возможностей обучения.

Природоохранное образование и зелёные насаждения в Берлине могут быть сложными для отслеживания, учитывая множество проектов и мероприятий. Чтобы упростить это, широкий спектр образовательных предложений был объединён на онлайн-карте, подобной традиционной городской карте. Более 600 "экообразовательных мест" можно найти по всему городу, в том числе общинные сады, экскурсии по травам и образовательные программы для детей.

Этот проект был инициирован сетью "Naturstadt.Berlin", в которую входят районные координационные офисы по природоохранному, экологическому, климатическому и устойчивому образованию. Эти офисы расположены по всему городу. Создание карты было финансово поддержано Сенатом Берлина по транспорту, мобильности, климатической защите и окружающей среде.

По словам Юдит Хюбнер из Свободного университета (ФУ), карта призвана предоставить полезную информацию для школ, стремящихся включить обучение на свежем воздухе, для людей, заинтересованных в волонтёрстве в местных общинных садах, для семей, планирующих своё следующее выходное приключение, и для многих других групп. Цель карты - способствовать общению и сотрудничеству между заинтересованными сторонами и поставщиками услуг в городе. Координационный офис района Штеглиц-Целендорф находится в ФУ.

Эта онлайн-карта является ценным ресурсом для школ, стремящихся интегрировать экологическое образование, так как она предлагает множество "экообразовательных мест" для изучения окружающей среды. Также могут воспользоваться этой всеобъемлющей возможностью люди, которые хотят внести свой вклад в местные общинные сады, или семьи, планирующие экологически ориентированный выходной.

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