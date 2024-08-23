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СпортНовостиМанчестер Сити

Илькай Гюндоган покидает "Барселону" с недовольством

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут

Илькай Гюндоган покидает "Барселону" с недовольством

После непродолжительного пребывания в "Барселоне" Иlkay Гюндоган возвращается в "Манчестер Сити". 33-летний футболист подписывает однолетний контракт, высказывая резкие слова в адрес своего бывшего клуба.

"Манчестер Сити" и Пеп Гвардиола рады возвращению Гюндогана. Бывший капитан сборной Германии покидает "Барселону" после одного сезона. Он перешел к ним летом 2023 года на правах свободного агента из "Манчестер Сити". Новость была объявлена на социальных медиа-каналах клуба: "Добро пожаловать домой, Иlkay!"

У Гюндогана оставалось еще два года по контракту с "Барселоной". Теперь он присоединится к "Манчестер Сити" также на правах свободного агента, подписав контракт до июня 2025 года. Недавние сообщения СМИ указывают на то, что Гвардиола был очень заинтересован в возвращении турецкого полузащитника.

"Учитывая нынешние финансовые трудности клуба, если мой уход поможет финансово, это немного смягчает мою грусть", - написал Гюндоган о своем уходе из "Барселоны". Он покидает клуб на правах свободного агента. "Барселона", постоянно сталкивающаяся с финансовыми проблемами, нуждается в пространстве для регистрации Дани Ольмо в лиге, что было невозможно из-за ограничений по зарплате в испанской лиге.

Бывший тренер сборной Германии Ханс-Фик будет вынужден обходиться без услуг Гюндогана. Он назначил игрока капитаном в DFB во время своего первого зарубежного назначения. Уход Гюндогана уже давно был предсказуем. Согласно сообщениям испанских СМИ, Гюндоган изначально изъявил желание уйти и связался с "Манчестер Сити" для изучения возможности возвращения.

"Я считаю, что он продолжит играть за Барсу. Я разговаривал с Иlkay, но это между нами", - заявил Фlick после победы "Барселоны" над "Валенсией" со счетом 2:1 в матче-открытии сезона. Гюндоган не был включен в состав, и Фlick сослался на "физические проблемы" как на причину.

"Все знают мое уважение к Пепу. Он лучший тренер в мире", - сказал Гюндоган в заявлении "Манчестер Сити". "Работать с ним каждый день делает тебя лучше игроком. Он всегда предлагает новые вызовы. Это то, чего добивается каждый профессионал. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с ним снова".

Гвардиола уже хвалил Гюндогана в интервью "Штерн" в июне. "Иlkay редко говорил, но когда он говорил, все слушали, включая меня, как тренера", - сказал он. "Он очень умный игрок, один из самых умных, которых я когда-либо тренировал. Он был важным фактором в нашем успехе".

Фанаты "Манчестер Сити" радуются возвращению своего любимого полузащитника Иlkay Гюндогана. Гюндоган, в свою очередь, выражает свой энтузиазм по поводу работы под руководством главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

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