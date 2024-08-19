- Илькай Гюндоган объявил о своем уходе из сборной Германии по футболу

Джулиан Нагельсманн собирается назвать нового капитана сборной Германии по футболу в преддверии чемпионата мира 2026 года. Текущий капитан, Иlkay Гюндоган, принял решение завершить свою карьеру в национальной команде после разочаровывающей защиты титула на недавнем чемпионате Европы, проходившем на родине. Гюндоган, 33 года, с 82 международными матчами в активе, удивил многих своим решением уйти из национальной команды.

Заявление Гюндогана

На Instagram Гюндоган написал: "После недель раздумий я принял решение завершить свою карьеру в национальной команде. Оглядываясь назад, я очень горжусь тем, что сыграл 82 международных матча за свою любимую родину - достижение, которое я никогда не мог себе представить, когда впервые надел майку сборной в 2011 году. Самое дорогое воспоминание, безусловно, это капитанство команды на недавнем чемпионате Европы, проходившем у нас дома!"

Гюндоган продолжит свою карьеру, в настоящее время выступая за ФК Барселона. Однако ходят слухи, что он может покинуть испанского гиганта этим летом.

"Увидимся скоро", - сказал Нагельсманн после вылета с Евро

Сначала Нагельсманн ожидал, что Гюндоган останется в команде для начала Лиги наций в сентябре после неудачи на чемпионате Европы против Испании. "Я рад, если он решит остаться. Пока я рассчитываю на его доступность", - объявил национальный тренер на день после поражения в четвертьфинале против Испании. Однако 3 июля Нагельсманн сказал: "Гюндоган должен принять решение сам". И Гюндоган действительно принял другое решение.

Нагельсманн изначально хотел, чтобы Гюндоган остался, учитывая, что Тони Кроос завершил карьеру, а Томас Мюллер отказался от участия в немецкой команде. Нагельсманн хотел вдохнуть новую жизнь в команду и приспособить ее к Лиге наций и чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Гюндоган должен был стать ключевым игроком в этом обновлении - точно так же, как и на чемпионате Европы дома.

Дебют в DFB в 2011 году - Замена Ламму

Нагельсманн высоко оценил выступление Гюндогана на чемпионате Европы. Гюндоган получил похвалу со всех сторон. "Я действительно рад, что он наконец-то не подвергался критике как игрок национальной команды. Он тихий лидер с богатым опытом. Он хорошо понимает команду", - сказал Нагельсманн после Евро.

Гюндоган дебютировал в сборной Германии 11 октября 2011 года в Дюссельдорфе против Бельгии в отборочных матчах чемпионата Европы. Гюндоган, заменивший капитана Филиппа Лама, забил 19 голов за Германию. Несмотря на многочисленные травмы, Гюндоган пропустил победу на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Федерации футбола Германии (DFB) придется найти нового капитана для национальной команды, так как Иlkay Гюндоган принял решение завершить международную карьеру. Гюндоган, который в настоящее время играет за ФК Барселона, был ключевым игроком для Германии, особенно на чемпионате Европы дома.

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