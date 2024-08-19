- Илькай Гюндоган объявил о своем уходе из сборной Германии по футболу

Джулиан Нагельсманн Объявляет Нового Капитана Национальной Футбольной Команды Германии для Чемпионата Мира 2026

"Гюндоган: "Благодарен за Возможность"

"После серьезного размышления я принял решение завершить свой путь в национальной команде. Взглянув на мои невероятные 82 международных матча за мою любимую страну, чего я никогда не ожидал, когда впервые надел цвета старшей национальной команды в 2011 году, это действительно скромно," Гюндоган написал в Instagram. "Вершиной моего пребывания было, безусловно, исключительное право возглавлять команду в качестве капитана во время домашнего чемпионата Европы этим летом!"

Умелый полузащитник продолжит свою карьеру в ФК Барселона. Тем не менее, ходят слухи, что он может покинуть испанского футбольного гиганта этим летом.

Нагельсманн Рассчитывал на Гюндогана

После раннего вылета Германии против Испании на Евро, Нагельсманн ожидал, что Гюндоган останется важной частью его планов на сентябрьский старт Лиги Наций. "Я очень рад, если он решит остаться. Пока я предполагаю, что он все еще будет доступен," заявил национальный тренер на следующий день после четвертьфинального поражения против Испании. Однако Нагельсманн также намекнул в июле: "В конце концов, это его право принять решение и объявить об этом публично." Решение Гюндогана, к всеобщему удивлению, теперь пошло другим путем.

Нагельсманн также надеялся, что Гюндоган объединится с Тони Кроосом, который объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры после Евро, и Томасом Мюллером, который принял решение завершить свою международную карьеру. Нагельсманн стремился обновить и адаптировать команду, сосредоточившись на Лиге Наций и квалификации на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Гюндоган должен был быть важным игроком в их миссии - точно так же, как он был во время домашнего Евро.

Илкай "Гюндоган Заменил Филиппа Лама

Нагельсманн высоко оценил выступление Гюндогана на Евро. Полузащитник даже получил общественное признание. "Меня радовало, что он был освобожден от критики, которая часто преследует национальных игроков. Он тихий лидер с богатым опытом и острым чувством группы," выразил Нагельсманн после Евро.

Гюндоган дебютировал в национальной команде 11 октября 2011 года в Дюссельдорфе, заменив капитана Филиппа Лама во время победы над Бельгией со счетом 3:1 в отборочном матче Евро. Он забил 19 голов за немецкую команду. Несмотря на несколько травм, талантливый клубный игрок Гюндоган, к сожалению, пропустил триумфальное выступление на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

После объявления о завершении своей карьеры в немецкой национальной команде, Илкай Гюндоган продолжит свою карьеру в ФК Барселона. Несмотря на решение Гюндогана, DFB (Немецкий футбольный союз) придется найти нового капитана для чемпионата мира 2026 года, так как Гюндоган сменил Филиппа Лама в 2011 году.

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