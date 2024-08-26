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Ikea внедряет сервис по покупке и продаже подержанной мебели.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Руководитель кампании Йеспер Бродин убеждён, что цифровая торговая площадка Ikea принесёт прибыль.
Руководитель кампании Йеспер Бродин убеждён, что цифровая торговая площадка Ikea принесёт прибыль.

Ikea внедряет сервис по покупке и продаже подержанной мебели.

Икеа экспериментирует с внутренней онлайн-платформой для продажи и покупки бывших в употреблении товаров Икеа. Как сообщает "Финансовые времена", в конце этого года жители Осло и Мадрида получат возможность участвовать в этой торговле на платформе, называемой Икеа Переработано. Конечной целью является глобальное распространение.

В настоящее время пользование порталом не облагается платой. Продавцы могут самостоятельно устанавливать цены на свою подержанную мебель Икеа, а ИИ помогает оценить цены на основе возраста и состояния. Покупатели, выбирающие оплату в виде ваучера Икеа, получают дополнительные 15%, что фактически является скидкой на следующую покупку. Это делается для стимулирования клиентов.

Платформа, называемая Икеа Вторсырье, в настоящее время демонстрирует диваны, оцененные в несколько сотен евро, а также недорогие держатели для туалетной бумаги. Этот интернет-магазин является частью перехода Икеа к более интенсивной онлайн-торговле и обслуживанию, а также способствует улучшению экологической устойчивости и экономики замкнутого цикла Икеа. Магазины уже некоторое время продают бывшие в употреблении товары в определенных обстоятельствах.

Переход к цифровому формату стал критически важным для компании во время пандемии COVID-19, когда пришлось закрывать магазины. Икеа стремится стать первым местом для покупки мебели в интернете, а этот вторичный рынок играет в этом важную роль. Также могут быть представлены дополнительные услуги, такие как консультация по планированию помещений.

Установление этого вторичного рынка соответствует обязательствам Икеа по продвижению торговли устойчивыми и бывшими в употреблении товарами. Эта инициатива расширяет торговлю Икеа подержанными товарами за пределы физических магазинов.

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