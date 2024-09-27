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Йенс Леманн признает свою вину

 and  Grigoriy Williams
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Йенс Леманн признает свою вину

Недавно бывший футболист Йенс Lehmann снова попал в заголовки новостей, на этот раз из-за подозрения в вождении в нетрезвом виде после Октоберфеста. Сейчас он снова в суде, на этот раз по так называемому "делу о цепной пиле", и признаёт своё поражение.

На судебном процессе по странному инциденту с цепной пилой на озере Штарнберг бывший национальный вратарь Йенс Lehmann принял решение суда. Он заключил сделку с прокуратурой и судом, признав себя виновным в причинении ущерба и обмане.

Теперь Ландгерихт Мюнхена II должен решить, насколько строгим будет наказание. Первоначальные свидетели, которые должны были выступить на процессе, больше не будут вызываться. Приговор будет оглашён в пятницу, как сообщил представитель суда.

Лехманн обвиняется в том, что он использовал цепную пилу, чтобы срезать балку крыши в гараже своего соседа. В декабре прошлого года суд в Штарнберге приговорил его к штрафу в размере 210 дневных ставок по €2000 каждая - в общей сложности €420,000 - за причинение ущерба, оскорбление полицейских и попытку мошенничества.

Невероятные алиби

Изначально судья Таня Вальтер охарактеризовала Лехманна как "постоянно представляющего себя жертвой системы правосудия". Однако она заявила: "Он не жертва. Он преступник". Лехманн представил "невероятные алиби" во время своего defense.

Лехманн неоднократно ссылался на провалы в памяти и утверждал, что его оклеветали и ложно обвинили на протяжении всего процесса. "Единственный, кто повредил свою репутацию, - это сам подсудимый", - ответила судья Вальтер.

Оба, Лехманн и прокурор, который даже требовал условный срок на первоначальном процессе, обжаловали приговор. Сейчас диапазон наказания, предлагаемый судом, составляет от 130 до 170 дневных ставок по €900 каждая, что означает, что Лехманн может ожидать гораздо более низкий штраф.

Только несколько дней назад Лехманн снова попал в заголовки новостей. По данным газеты "Бильд", он был остановлен полицией за рулем автомобиля после своего посещения Октоберфеста в Мюнхене в воскресенье вечером. Сотрудники якобы почувствовали сильный запах алкоголя и заметили неустойчивость. Так как алкотестер дал неопределенный результат, Лехманну пришлось сдать кровь на анализ. Результаты всё ещё не известны. Водительские права Лехманна были временно изъяты.

Несмотря на свои предыдущие утверждения о том, что он жертва, Йенс Lehmann's необычные алиби во время процесса по делу о цепной пиле были сочтены маловероятными судьей Таней Вальтер. Другие подсудимые в подобной ситуации, возможно, рассмотрели бы более правдоподобные объяснения, чтобы избежать последствий своих действий.

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