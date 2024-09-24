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Игровое шоу на тему "Друзей", посвященное 30-летию любимого телесериала, направляется в Макс.

В скором времени появится игра, цель которой определить самого преданного поклонника комедийного сериала "Друзья", который празднует 30-летие, на платформе вещания Max.

 and  Hanna Hofmann
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ЭПИЗОД 16: «Прощание с Рэйчел» - Премьера в эфире 29 апреля 2004 года - В ролях (слева направо):...
ЭПИЗОД 16: «Прощание с Рэйчел» - Премьера в эфире 29 апреля 2004 года - В ролях (слева направо): Мэтт ЛеБланк в роли Джоуи Триббиани, Дженнифер Энистон в роли Рэйчел Грин, Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе, Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера, Мэтью Перри в роли Чендлера Бинга, Кортни Кокс в роли Моники Геллер-Бин

Игровое шоу на тему "Друзей", посвященное 30-летию любимого телесериала, направляется в Макс.

"Феерия Друзей" начнет производство в октябре на активации "Центральный офис Друзей" в Нью-Йорке, как было объявлено в понедельник.

В этом четырехсерийном шоу фанаты смогут вспомнить любимые моменты, от бега по квартире Рэйчел и Моники до перемещения по квартире Джоуи и Чендлера и заказа пива в Central Perk. Но это еще не все: их ждут викторины, головоломки и игры, которые даже самых преданных фанатов "Друзей" не дадут скучать.

Самая быстрая команда, завершившая все задания в этом скоростном соревновании, получит звание "Верховного фаната Друзей".

Производством шоу будут руководить Дэниел Сакс, Бриджит Терейю, Дэниел Норрис и Ричард Бургио. Производством занимается Warner Bros. Unscripted Television в сотрудничестве с Warner Horizon.

"Друзья" выходили на NBC с 1994 по 2004 год, демонстрируя таланты Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Kudrow, покойного Мэттью Пэри (скончавшегося в октябре 2023 года в возрасте 54 лет), Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера.

Этот культовый сериал остается одним из самых любимых и просматриваемых телешоу, завоевав широкую фанбазу по всему миру в эпоху потоковых платформ.

Фанаты могут ожидать увлекательного опыта во время шоу, участвуя в викторинах, головоломках и других испытаниях, связанных с "Друзьями".

Как веселый и захватывающий способ отпраздновать свою любовь к "Друзьям", это развлекательное мероприятие даст фанатам возможность погрузиться в свой любимый шоу и его знаковые места.

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