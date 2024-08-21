Игровой сектор пытается преодолеть меланхолические последствия пандемии коронавируса.

Энтузиазм значителен, но немецкая маркетинговая кампания для Gamescom 2024 оставляет желать лучшего, подводя итог текущей ситуации. Несмотря на то, что индустрия игр генерирует значительные доходы, немецкие игры получают лишь небольшую долю. Мировые проблемы сохраняются, как показывает продолжающаяся дилемма VR.

Ежегодная компьютерная игра выставка Gamescom принимает десятки тысяч энтузиастов в выставочных залах Кёльна. Открытие во вторник вечером собирает профессионалов отрасли и поклонников игр на стендах более 1400 экспонентов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Посетители могут играть в новые игры и общаться с разработчиками на стендах. Длинные очереди образуются в зонах, таких как Microsoft Xbox, Ubisoft's "Star Wars Outlaws" и Capcom's "Monster Hunter Wilds".

Ожидается, что количество посетителей будет расти в следующие дни, а суббота уже полностью распродана. Мероприятие завершится в воскресенье. В 2023 году в индустриальном конгрессе приняли участие 320 000 человек. Игровая индустрия ежегодно увлекает миллионы людей своим "значительным инновационным духом и творческой силой", как выразился Федеральный министр цифровых дел Волкер Виссинг в опубликованном заявлении. Она разрабатывает "передовую технологию, которая находит различные применения за пределами игр".

Во вторник вечером состоялся неофициальный старт с открытым шоу для экспертов отрасли и средств массовой информации, где были представлены сведения о новом "Borderlands" и следующей части "Call of Duty". Крупные игроки отрасли, такие как Microsoft и Tencent из Китая, присутствуют в Кёльне, но Sony и Nintendo из Японии отсутствуют - причины остаются неясными.

Замечательно, что многие ведущие американские технологические компании представлены, в том числе презентация серии "Secret Level", которая будет премьерно показана на Amazon Prime в декабре и охватывает различные игровые миры. На выставке также продвигается игра "Squid Game: Unleashed" от Netflix.

VR-игры стремятся выйти за рамки ниши

Также появляются новые релизы в секторе виртуальной реальности: игра "Batman: Arkham Shadow" продвигается и играется исключительно с помощью VR-шлема Quest 3 от Meta, родительской компании Facebook.

В течение долгого времени ожидалось, что этот многообещающий сектор выйдет из своей ниши, но VR-игры все еще не стали блокбастерами. Это своего рода проблема "курицы и яйца": мало спроса из-за немногих приложений, и немногие приложения из-за слабого спроса. Однако VR-шлемы сейчас более доступны, что может привлечь массовый рынок. С игрой "Бэтмен" начинается новая инициатива.

Миллиардная индустрия игр

Большинство посетителей Gamescom молоды. Это напоминает стенд "Цивилизация", стратегической игры от студии Firaxis. Это седьмое издание, которое скоро выйдет. Первая версия "Цивилизации" была выпущена в 1991 году.

Компьютерные и видеигры - это миллиардный бизнес: немцы потратили около €9 миллиардов на игры, оборудование и онлайн-услуги в прошлом году. Промышленность, которая получила значительный толчок во время коронавирусных лет, в последнее время столкнулась с ослаблением из-за увеличения затрат и снижения спроса.

Gamescom - международное собрание, на котором немецкие разработчики играют незначительную роль, составляя лишь около 5% от денег, потраченных на игры в Германии. Ассоциация Game, соорганизатор Gamescom вместе с Koelnmesse, выступает за большее государственное финансирование.

Трудоустройство в игровой индустрии в Германии

Примерно 12 400 человек работают в немецкой игровой индустрии в около 950 в основном небольших предприятиях. Среди немецких компаний - Deck 13 из Франкфурта, насчитывающая около 90 сотрудников, Rockfish Games из Гамбурга (35 сотрудников) и Envision Entertainment из Ингельхайма (Рейнланд-Пфальц, 18 сотрудников).

По словам главы ассоциации Game Ларса Янссена, у отрасли есть многообещающее будущее. Интерес к играм растет, говорит представитель ассоциации. Не только молодые люди играют на консолях, компьютерах или смартфонах, но и все больше пожилых людей вовлекаются в игры. Разнообразные игры, производимые отраслью, могут соответствовать различным интересам.

Федеральная политика финансирования под вопросом

Янссен, который также возглавляет Deck 13, сказал, что компания получила почти €5 миллионов финансирования от Федерального министерства экономики для разработки новой игры в жанре экшн. Финансирование будет выплачиваться частями в течение нескольких лет, а игра - "Фокстрот" - выйдет в 2027 году. Компания была счастлива, так как с марта 2023 года в Федеральном министерстве экономики действует мораторий на подачу заявок на финансирование - новые заявки, скорее всего, не смогут быть поданы снова до начала 2025 года.

Феликс Фальк, генеральный директор Game, немецкой ассоциации игровой промышленности, отметил споры между министром экономики и министром культуры Кلاودія Рот. В результате заявки все еще не могут быть поданы. "Это особенно разочаровывает в текущей сложной ситуации".

Мораторий повлиял на некоторые студии, сделав их практически неконкурентоспособными на международном уровне, сказал Фальк. "Деньги просто закончились". Рот и ее партийный коллега, министр экономики Роберт Хабек, должны "срочно сесть и договориться, чтобы компании finally могли получить доступ к средствам".

Эта засуха создает проблемы для ассоциации Game, согласно заявлению Янссена. "Эта ситуация вредит многим компаниям в Германии", - говорит он, призывая к стабильной и надежной политике финансирования. Критики из региональных штатов, такие как цифровой министр Баварии Фабиан Меринг, также выражают озабоченность по поводу федерального плана. Во вторник вечером федеральный министр экономики Роберт Хабек должен открыть выставку вместе с президентом Северного Рейна-Вестфалии Хендриком Вюстом и мэром Кёльна Хенриеттой Рекер.

После показа-открытия эксперты отрасли и представители СМИ с нетерпением ждали анонса новой части серии "Borderlands" и следующей части "Call of Duty". Несмотря на слабую немецкую маркетинговую кампанию для Gamescom 2024, знаменитое ежегодное мероприятие с более чем 1400 участниками продолжает привлекать десятки тысяч энтузиастов, в том числе миллионы посетителей, очарованных "значительным инновационным духом и творческой силой" игровой индустрии.

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