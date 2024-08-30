- Игрок НХЛ Годро и его брат встречают трагическую судьбу в автомобильной аварии.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) Columbus Blue Jackets скорбит по поводу гибели хоккейной звезды Джонатана Гаудreau. 31-летний американский хоккеист национальной сборной и его младший брат Мэтью, 29 лет, погибли в результате дорожной аварии в Нью-Джерси, США. Местные власти подтвердили, что они столкнулись с автомобилем, катаясь на велосипеде в четверг (по местному времени), и скончались от полученных травм.

Авария произошла недалеко от Филадельфии. Они должны были присутствовать на свадьбе своей сестры там на следующий день. Водитель автомобиля был задержан и подозревается в вождении в нетрезвом виде во время инцидента.

Неожиданный поворот событий

Комиссар НХЛ Гэри Беттман выразил соболезнования и вспомнил, что Гаудreau был не только талантливым хоккеистом, но и любящим семьянином. Немецкая ассоциация хоккея на льду также выразила шок от трагического инцидента. "Наши мысли и молитвы с семьей, родственниками и друзьями, а также с членами команды и персоналом США по хоккею и Columbus Blue Jackets", - заявило DEB в заявлении. На чемпионате мира, проходившем в этом году в Чехии, была ничья 1:6 в матче группы против немецкой команды, в котором Гаудreau забил гол, открыв счет 0:3.

Нападающий провел девять сезонов в НХЛ в составе Calgary Flames, а в этом сезоне должен был сыграть свой третий год в Columbus Blue Jackets. Получивший прозвище "Джонни Хоккей", Гаудreau набрал 642 очка в 644 играх в североамериканской профессиональной лиге. Он лидирует среди американских хоккеистов в обеих категориях с 30 передачами и общим количеством очков 43 на чемпионатах мира.

Трагическая авария произошла недалеко от Салема, который был запланированным местом для свадьбы их сестры. Несмотря на трагедию, немецкая ассоциация хоккея на льду выразила свои соболезнования семье Гаудреау и командам.

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