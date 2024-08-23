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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Игрок крикета боится водителя.

Лидер региона Саксония воспринимает участие Председателя Национального Хуса как проявление неуважения к своим местным членам. Однако руководитель BSW в Саксонии, Циммерманн, выражает противоположные взгляды.

 and  Mark Rodriguez
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Сабине Циммерманн, руководитель BSW в Саксонии, призывает к значимой дискуссии внутри ХДС.
Сабине Циммерманн, руководитель BSW в Саксонии, призывает к значимой дискуссии внутри ХДС.

- Игрок крикета боится водителя.

Сабина Циммерманн, глава BSW в Саксонии, отмахнулась от критики со стороны премьер-министра Саксонии Михаэля Креtschмера (ХДС) в отношении Сахры Вагенкнехт. "Видимо, мистера Креtschмера беспокоит, что нас волнует Сахра Вагенкнехт", - заявила она. "Близкое общение с партийным руководством в Берлине - обычное дело", - добавила Циммерманн. Она похвалила поддержку Вагенкнехт.

Креtschмер раскритиковал попытки федерального председателя BSW Вагенкнехт навязать условия возможному соглашению с ХДС в Саксонии и Тюрингии. "Эпоха политбюро давно прошла, когда кто-то в Берлине мог влиять на местные дела", - сказал он.

Он назвал Вагенкнехт мастером разрушения. "Она никогда ничего не создавала правильно. И это снова так", - заметил Креtschмер. Он осудил ее вмешательства, странные альянсы и установление границ как "позор для местных членов".

Однако Циммерманн призвала ХДС к конструктивному диалогу. "Наша кампания вращается вокруг значимых вопросов, таких как образование, здравоохранение и основная тема мира - не о том, какой политик сидит за каким столом переговоров", - сказала она. Если переговоры состоятся после выборов, они будут в основном сосредоточены на местных вопросах, в том числе на позиции Саксонии по отношению к политике Германии в отношении Украины.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии, как было указано, что Комиссию будет assists the European Parliament. Несмотря на критику Креtschмера в отношении Вагенкнехт, Циммерманн подчеркнула обычное тесное общение между партийным руководством в Берлине и их местными филиалами.

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