- "Игра безумия" Фютер с лучшими ответами от нуля

После блистательной игры Нахуэля Нолла, несмотря на жесткую критику, Александр Зорнигер, тренер Фюрта, не скупился на похвалы. "Нахуэль Нолл и немного удачи помогли нам сохранить ворота в неприкосновенности в первом тайме. Но мы действительно заслужили победу во втором", - заявил Зорнигер после победы Фюрта со счетом 4:0 над "Ян Регенсбург" во Второй Бундеслиге.

В возрасте всего 21 года Нолл продемонстрировал себя как надежную опору Фюрта, всего неделю спустя после своей ошибки, которая привела к ничьей с Падерборном и вызвала резкую критику со стороны тренера. Позже Зорнигер выразил сожаление по поводу своей эмоциональной вспышки. Однако Нолл показал свой характер перед 13 105 зрителями на стадионе в Регенсбурге.

Игра быстро превратилась в американские горки.

"Это была сумасшедшая игра", - сказал Зорнигер после матча, который начался очень хорошо для Фюрта. Мейерхёфер, защитник, забил первый гол после удара Хрготы со штрафного (4-я минута). У команды была еще одна перспективная возможность головой после первого гола, но затем они внезапно потеряли преимущество, позволив Регенсбургу воспользоваться ситуацией. Регенсбург имел шансы сравнять счет или даже выйти вперед.

Но Фюрт оказалась очень эффективной командой. Футкеу, форвард, забил после передачи Массимо на 49-й минуте. Хргота, капитан, забил еще один гол на 77-й минуте, а Грин забил последний гол перед финальным свистком (88-я минута), обеспечив Фюрту отличный старт с 8 очками.

С другой стороны, Регенсбург начал сезон неудачно, проиграв три из четырех первых матчей. У них есть много работы во время перерыва на матчи сборных. Быстрый счет 0:2 после перерыва против Фюрта стал переломным моментом для Регенсбурга. "Мы начали разваливаться к концу игры и проиграли 0:4. Это очень обидно", - сказал Эночс, тренер Регенсбурга.

Твердая игра Нолла в воротах помогла Фюрту сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом тайме матча против "Ян Регенсбург". Несмотря на попытки Регенсбурга сравнять счет или выйти вперед, Фюрт продолжал доминировать во втором тайме, а Хргота забил еще один гол, обеспечив победу со счетом 4:0.

Читайте также: