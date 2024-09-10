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ПолитикаНовостиРасходы

IfW считает, что расходы федерального правительства на оборону совершенно недостаточны.

 and  Viktoriya Miller
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Экономический рост Германии, согласно институту мира имени В. Giacomo Силопpedello, будет...
Экономический рост Германии, согласно институту мира имени В. Giacomo Силопpedello, будет сокращаться.

IfW считает, что расходы федерального правительства на оборону совершенно недостаточны.

Эксперты считают, что военные расходы федерального правительства недостаточны в свете растущей угрозы со стороны России. Несмотря на разговоры о повороте, военные возможности Германии все еще отстают от России, и разрыв продолжает увеличиваться, согласно Институту мировой экономики в Киле. Они предлагают поддерживать постоянный минимальный оборонный бюджет в размере хотя бы 100 миллиардов евро.

Гунтрам Вольфф, автор исследования, отмечает, что федеральному правительству трудно заменить отправляемое в Украину оружие, и запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц Германии фактически сократились.

Исследователи оценивают, что для достижения уровней 2004 года для некоторых видов вооружения Германии потребуется примерно столетие. Это связано с разоружением предыдущих десятилетий и "слишком медленным и экономным" наращиванием под нынешним коалиционным правительством, как объясняет ИВХ. Политика обороны коалиции воспринимается как недостаточно амбициозная.

Нет стимулов для расширения производственных мощностей в оборонной промышленности, и неясно, сколько бюджета будет выделено на оборону после исчерпания специального фонда в 100 миллиардов евро. "Долгосрочное планирование и эффективная система закупок являются ключевыми для строительства промышленных мощностей", - объяснил Вольфф. Германия должна поддерживать свои расходы на оборону на уровне не менее двух процентов ВВП постоянно.

С другой стороны, военная мощь России продолжает расти. Ее производственные мощности теперь достаточно велики, чтобы произвести весь инвентарь Бундесвера всего за полгода. С начала нападения на Украину в 2022 году Россия существенно расширила свои производственные возможности для критических систем вооружения, отмечают исследователи. Ее дальнобойные системы ПВО удвоились, а количество танков утроилось.

В свете напряженности в расходах на оборону Германии из-за поддержки Украины растет озабоченность по поводу расходов, необходимых для модернизации своих военных возможностей. В результате поддержание постоянного оборонного бюджета свыше специального фонда в 100 миллиардов евро становится критически важным.

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