IfW считает, что расходы федерального правительства на оборону совершенно недостаточны.

Эксперты считают, что военные расходы федерального правительства недостаточны в свете растущей угрозы со стороны России. Несмотря на разговоры о повороте, военные возможности Германии все еще отстают от России, и разрыв продолжает увеличиваться, согласно Институту мировой экономики в Киле. Они предлагают поддерживать постоянный минимальный оборонный бюджет в размере хотя бы 100 миллиардов евро.

Гунтрам Вольфф, автор исследования, отмечает, что федеральному правительству трудно заменить отправляемое в Украину оружие, и запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц Германии фактически сократились.

Исследователи оценивают, что для достижения уровней 2004 года для некоторых видов вооружения Германии потребуется примерно столетие. Это связано с разоружением предыдущих десятилетий и "слишком медленным и экономным" наращиванием под нынешним коалиционным правительством, как объясняет ИВХ. Политика обороны коалиции воспринимается как недостаточно амбициозная.

Нет стимулов для расширения производственных мощностей в оборонной промышленности, и неясно, сколько бюджета будет выделено на оборону после исчерпания специального фонда в 100 миллиардов евро. "Долгосрочное планирование и эффективная система закупок являются ключевыми для строительства промышленных мощностей", - объяснил Вольфф. Германия должна поддерживать свои расходы на оборону на уровне не менее двух процентов ВВП постоянно.

С другой стороны, военная мощь России продолжает расти. Ее производственные мощности теперь достаточно велики, чтобы произвести весь инвентарь Бундесвера всего за полгода. С начала нападения на Украину в 2022 году Россия существенно расширила свои производственные возможности для критических систем вооружения, отмечают исследователи. Ее дальнобойные системы ПВО удвоились, а количество танков утроилось.

В свете напряженности в расходах на оборону Германии из-за поддержки Украины растет озабоченность по поводу расходов, необходимых для модернизации своих военных возможностей. В результате поддержание постоянного оборонного бюджета свыше специального фонда в 100 миллиардов евро становится критически важным.

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