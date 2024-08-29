- IFA в настоящее время разрабатывает новую публичную персона.

Модернизированная, глобальная, трендовая - IFA празднует свой 100-летний юбилей, переосмысливая свой образ

В честь своего столетия IFA, знаменитый торговый форум потребительской электроники и бытовой техники, стремится оставить в прошлом тени предыдущих десятилетий. "Я считаю, что мы успешно обновили, усовершенствовали и адаптировали нашу брендовую идентичность, открыв новую главу", - заявил Лейф Линднер, занимающий пост CEO в IFA Management GmbH, компании, управляющей техно-шоу с 2023 года. В этом году форум пройдет в Берлине с 6 по 10 сентября.

Инновации для всех

Название отражает трансформацию. Долгое время известная как "Internationale Funkausstellung", трехбуквенная аббревиатура больше не охватывает весь спектр IFA, считает Линднер. С конца 2000-х, когда в экспозицию добавились бытовые приборы, "Funkausstellung" утратила актуальность. Теперь буквы символизируют "Инновации для всех - Инновации для каждого".

Культура и молодежь в фокусе

IFA больше не просто техно-выставка, заявил Линднер. "Это культурное событие". Цель - сделать IFA местом, которое нельзя пропустить. "Люди, не посетившие IFA, должны чувствовать, что они что-то упустили".

Для этого новый организатор делает ставку на культурную программу. Канадский рок-легенда Брайан Адамс откроет мероприятие в четверг. Кроме Яна Бёхмермана и подкастер Олли Шульца, ожидаются и другие артисты. Бренд 6PM fashion и музыки проведет фестиваль в пятницу, ориентируясь на молодую аудиторию. Расширение зоны игр на выставке также привлекает молодых посетителей. "Средний возраст посетителей IFA был слишком высок. Это был один из наших красных флажков", - отметил Линднер. "Нам нужно снова привлечь молодую аудиторию".

ИИ: Главное событие

В своей сути IFA остается раем для энтузиастов техники. В потребительской электронике и бытовой технике искусственный интеллект (ИИ) занял центральное место, подчеркнул Линднер. На IFA будет представлено множество инноваций, основанных на ИИ.

Ожидается около 1800 экспонентов и более 180 000 посетителей, что примерно соответствует прошлогодним показателям. Организаторы сообщили, что в 2023 году 53% посетителей IFA приехали из-за рубежа. Линднер надеется увеличить долю иностранных посетителей с новым образом IFA.

IFA Management GmbH - партнерство, созданное в 2022 году между GFU Consumer & Home Electronics и компанией по организации мероприятий Clarion. Messe Berlin теперь просто собственник, с десятилетним контрактом, подписанным в 2022 году. Это партнерство вступило в силу в сентябре 2023 года, и IFA дебютировала в Берлине в 1924 году.

Сложные времена для индустрии потребительской электроники

Несмотря на юбилейный milestone форума, состояние отрасли остается сложным. Организаторы IFA сообщают о снижении оборота рынка потребительской электроники в Германии до примерно 20,9 миллиарда евро в первом полугодии 2024 года, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году.

После резкого роста продаж электронных продуктов и бытовой техники во время кризиса COVID-19 спрос начал падать с 2023 года, объяснила Сара Варнеке, CEO GFU Consumer & Home Electronics, компании, владеющей правами на товарный знак IFA. Потребители переключаются на альтернативные продукты, добавила она, а медленное жилищное строительство ограничивает рынок, уменьшая количество покупок квартир.

В стремлении переосмыслить свой образ IFA решила расширить ассортимент своих продуктов, не ограничиваясь только электронными устройствами, как выразился CEO Лейф Линднер. Он упомянул, что "мы будем производить из материалов любого происхождения, кроме самого продукта, чтобы расширить наш ассортимент и привлечь более широкую аудиторию".

Кроме того, чтобы привлечь молодых посетителей, IFA объявила о расширении своей зоны игр, что Лейф Линднер признал одним из способов "повысить средний возраст посетителей IFA и сделать форум более привлекательным для более молодой аудитории".

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