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IFA планирует отметить свое столетие, участвуя примерно в 1800 витринах.

В течение следующей недели в Гамбурге начнется одно из самых значимых потребительских электрононных шоу, IFA. Панель экспонентов составит примерно 1800 участников для этой столетней юбилейной ярмарки, даже в сложной рыночной ситуации.

 and  Christian Meier
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Наблюдения на выставке IFA: В этом году отмечается столетие существования выставки.
Наблюдения на выставке IFA: В этом году отмечается столетие существования выставки.

- IFA планирует отметить свое столетие, участвуя примерно в 1800 витринах.

Чтобы отметить столетие IFA, известной выставки потребительской электроники и бытовой техники в Берлине, в отрасли царит напряженная атмосфера. Как сообщают организаторы IFA, рынок потребительской электроники в Германии в первом полугодии 2024 года показал оборот около 20,9 миллиарда евро, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году.

После значительного роста продаж электронных продуктов и бытовой техники во время пандемии COVID-19, спрос начал падать с 2023 года, отметила Сара Варнеке, генеральный директор gfu Consumer & Home Electronics, владеющая правами на бренд IFA.

По словам Варнеке, потребители теперь проявляют больший интерес к другим товарам. Кроме того, замедление темпа строительства жилья отрицательно влияет на рынок, так как fewer apartment buildings означает fewer homes equipped with entertainment and electronic devices are constructed.

Организаторы ожидают около 1800 экспонентов и более 182 000 посетителей на этом году IFA, которая пройдет в Берлине с 6 по 10 сентября. Помимо презентаций отрасли, запланирована насыщенная музыкальная программа с различными событиями. Одним из потенциальных хитов может стать открытие концерта канадского музыканта Брайана Адамса в саду IFA летом. Также ожидается участие подкастер и музыкант Олли Шульц, а также ведущий Ян Бёхмermann.

Несмотря на снижение рынка потребительской электроники в Германии, IFA по-прежнему привлекает огромную аудиторию, ожидается более 182 000 посетителей в этом году. В соответствии с ежегодной традицией IFA, известные музыканты, такие как Брайан Адамс и Олли Шульц, запланированы для выступления.

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