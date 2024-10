Еженедельное обновление Лиги чемпионов: Уильям, принц, Свидетели Заметно Победа Астона Виллы, Мадрид страдает от удивительной неудачи

Второй этап нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов завершен, и семь команд добились идеального результата, в то время как некоторые изначальные фавориты оказались в сложном положении.

Давайте разберемся в недавних событиях по всей Европе.

Принц Уильям аплодирует победе Aston Villa над Баварией

Поддержка Aston Villa, принц Уильям, ликовал на трибунах, когда его команда обыграла Баварию.

Замечательный удар в начале второго тайма от Джона Дюрана принес Вилану, впервые за 41 год выступающему в самом престижном клубном чемпионате Европы, победу со счетом 1:0. Этот результат напомнил о победе Виланна в финале Кубка европейских чемпионов 1982 года над Баварией со счетом 1:0, которая считается одним из самых знаковых моментов в истории клуба.

Хотя Бавария доминировала в владении мячом с 70%, ей не удалось полностью реализовать свой потенциал на захватывающем стадионе "Вилла Парк". После того как гол Пау Тореса в первом тайме был отменен из-за офсайда, хозяева ждали до 79-й минуты, чтобы забить, когда Дюран, вышедший на замену, отправил мяч над вратарем Баварии Мануэлем Нойером.

Вилланы продемонстрировали стойкость, и Эми Мартинес сделал несколько впечатляющих сейвов от Серджа Гnabry и Гарри Кэна в компенсированное время.

"Это здорово для наших болельщиков и всех, кто связан с Aston Villa – тренеров, владельцев, болельщиков, работников, – разделить такие дни, играя на этом уровне в Лиге чемпионов против Баварии и побеждая", – сказал менеджер Виланна Унай Эмери.

Этот позитивный результат принес Виланну две победы в двух матчах Лиги чемпионов, в то время как Бавария получила предупреждение после своей убедительной победы со счетом 9:2 над "Динамо Загреб" две недели назад.

На следующий день некоторые из самых титулованных команд – "Манчестер Сити", "Барселона" и "Боруссия Дортмунд" – блистали, забивая свободно. Это served as a stark reminder that the Champions League is still capable of delivering thrilling drama and upsets.

Королевский клуб не заслужил победу над Лиллем

Бавария не была единственной командой, столкнувшейся с трудностями в среду. 15-кратный чемпион Лиги чемпионов Реал Мадрид потерпел первое поражение в сезоне, уступив Лиллю со счетом 1:0, что стало ранним ударом в их борьбе за титул.

Когда время подходило к концу первого тайма,Jonathan David реализовал пенальти после того, как Эдуардо Камавинга был наказан за игру рукой. Камавинга ранее предотвратил удар Давида двумя замечательными сейвами подряд.

У Мадрида были шансы во втором тайме, но удар Рюдигера был заблокирован Тиаго Сантосом после того, как он обыграл вратаря, а затем Чевалье отразил удар Бellingham.

Вратарь отразил удары Рюдигера и Арда Гюлера позже в матче, и Лилль сохранил историческую победу.

"Мы не сыгрались в первом тайме и испытывали трудности, – признал менеджер Реала Карло Анчелотти. – Мы могли бы спасти ничью, но мы не заслужили победы. Нам нужно учиться и улучшаться, как в прошлый раз, когда мы проиграли".

Победная серия Ливерпуля продолжается

Ливерпуль продолжил свою сильную серию, обыграв Болонью со счетом 2:0, что стало второй победой над итальянской командой после вытеснения AC Milan со счетом 3:1 в первом раунде.

Две минуты спустя, после того как ранний гол Болоньи был отменен из-за офсайда, Мака Аллистер принес Ливерпулю первый гол, легко воспользовавшись пасом Салаха в штрафную.

Ндойе пытался забить в первом тайме, но удар отскочил от перекладины. Вперед ударил еще раз и попал в стойку.

Второй тайм стал триумфом Салаха, и его гол стал пятым подряд на домашнем стадионе в Лиге чемпионов, что сделало его первым игроком, добившимся этого в истории клуба.

Слот, новый менеджер Ливерпуля, одержал восьмую победу в девяти матчах во всех турнирах.

"Это не было легко, но так и должно быть в Лиге чемпионов, где участвуют многие сильные команды", – сказал Слот после матча.

"Мы сохранили чистый лист и увидели несколько впечатляющих индивидуальных выступлений сегодня, так что в целом я довольно доволен".

Победа Ювентуса при красном карточке

В одном из самых захватывающих матчей вечера Ювентус переиграл РБ Лейпциг со счетом 3:2, несмотря на удаление Микеле Ди Грегорио во втором тайме.

Влахович сравнял счет для Ювентуса, и казалось, что игра перешла в пользу Лейпцига после удаления Ди Грегорио, но хозяева проявили стойкость, снова выйдя вперед с голом от Аубameyang.

Этот захватывающий матч закончился победой Ювентуса, несмотря на драму, подчеркивая непредсказуемость Лиги чемпионов.

Еще один спорный пенальти – на этот раз против Дугласа Луиза, блокирующего штрафной – дал Шешко возможность реализовать пенальти, сделав счет 2:0 в пользу хозяев. Казалось, они вот-вот одержат победу.

Однако Ювентус, несмотря на численное преимущество, не сдавался. Влахович забил потрясающий гол со штрафного, а затем Франсиско Консейсао завершил comeback, обойдя Дэвида Раума и отправив мяч в сетку.

После матча Влахович сказал: "Мы показали, что становимся командой. Мы боролись вместе, как нас просил тренер. Мы заслужили эту победу, даже при численном преимуществе. Это было великолепное выступление. Нам нужно привыкнуть к такому уровню и продолжать борьбу с еще большим энтузиазмом".

Результаты второго тура Лиги чемпионов

Счет домашней команды против гостевой команды (побеждающие команды выделены жирным шрифтом)

РБ Зальцбург 0:4 Брест

Стuttgart 1-1 Спарта Прага

Арсенал 2-0 Пари Сен-Жермен

Барселона 5-0 Молодёжь Берн

Байер Леверкузен 1-0 АК Милан

Боруссия Дортмунд 7-1 Селтик

Интер Милан 4-0 Црвена Звезда

ПСВ 1-1 Спортинг Клубе Португалия

Слован Братислава 0-4 Манчестер Сити

Шахтёр Донецк 0-3 Аталанта

Жирона 2-3 Фейеноорд

Бенфика 4-0 Атлетико Мадрид

Ливерпуль 2-0 Болонья

РБ Лейпциг 2-3 Ювентус

Лилль 1-0 Реал Мадрид

СК Штурм Грац 0-1 Клуб Брюгге

Астон Вилла 1-0 Бавария Мюнхен

Динамо Загреб 2-2 АС Монако

В контексте европейского футбола, менеджер «Астон Виллы» Унай Эмери похвалил свою команду за стойкость после победы со счётом 1-0 над «Баварией Мюнхен» в Лиге чемпионов, закрепив место своей команды в числе элиты европейского футбола.

Победа «Астон Виллы» над «Баварией» подогревает интерес футбольных фанатов по всей Европе к дальнейшим захватывающим матчам и возможным сюрпризам в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

