- Еженедельная частота лесных пожаров наиболее высока в Бранденбурге

После недели, отмеченной самыми крупными лесными пожарами в этом году, пожарные Бранденбурга, борющиеся с лесными пожарами, наконец-то получили передышку. Филипп Гаазе, заместитель лесного пожарного инспектора в Бранденбурге, отметил, что в прошлую неделю произошло 31 лесное пожар. К сожалению, эта неделя стала рекордной по количеству лесных пожаров в этом году. Однако недавние дожди и понижение температуры снизили риск лесных пожаров, предоставив кратковременную передышку, согласно Гаазе.

На данный момент в этом году произошло 187 лесных пожаров, которые охватили площадь 222 гектара, как сообщил Гаазе. Около 172 гектара были затронуты лесным пожаром недалеко от Йтербога. Для сравнения: в прошлом году было 251 лесных пожара, которые привели к повреждению площади 765 гектар. По словам Гаазе, сезон лесных пожаров должен завершиться к концу сентября. До этого времени риск лесных пожаров может возрасти, если засуха сохранится.

Несмотря на интенсивную деятельность по тушению лесных пожаров в этом году, в частности, в Потсдаме, недавние дожди и понижение температуры временно снизили риск пожаров. Помогая справиться с ситуацией, Потсдам испытал значительное снижение активности лесных пожаров благодаря благоприятным погодным условиям.

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