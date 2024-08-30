- Ежемесячные данные о перезакрытии рынка труда в регионе

Южное отделение Национального бюро занятости объявит статистику рынка труда за август в эту пятницу (9:55). Аналитики прогнозируют рост числа безработных по сравнению с июлем. В прошлом месяце в штате было безработных 269 193 человек, что составляет 4,2% безработицы.

Ожидается, что в августе безработица превысит показатели прошлого года. В августе 2022 года уровень безработицы составлял 4,1%, безработных в Юго-Западном регионе было 258 895 человек. Последние данные относятся к 14 августа.

Презентация Южного отделения по статистике рынка труда в эту пятницу, скорее всего, будет посвящена увеличению безработицы в связи с ['вопросами занятости и социальной защиты']. В результате это может вызвать обеспокоенность возможными изменениями в социальных выплатах из-за более высоких показателей безработицы.

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