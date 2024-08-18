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Ежегодные морские праздники в Бремерхавене привлекают около 50 000 посетителей.

Пароходы вдоль горизонта, живые представления и блистательный фейерверк стали главными достопримечательностями празднования "Морских дней" в Бременхавене. В этом году на мероприятие пришло намного больше людей, чем обычно.

 and  Mark Rodriguez
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Более 70 судов привлекают примерно 50 000 посетителей на мероприятие Морские дни в Бременхафене.
Более 70 судов привлекают примерно 50 000 посетителей на мероприятие Морские дни в Бременхафене.

- Ежегодные морские праздники в Бремерхавене привлекают около 50 000 посетителей.

В Bremerhaven прошла "Морская неделя", в которой приняли участие около 50 000 человек. Это на 10 000 больше, чем в прошлом году, сообщил Михаэль Гербер, генеральный директор Erlebnis Bremerhaven GmbH. "Бремерхафен еще раз доказал, что "Морская неделя" не только отмечена в календарях, но и дорога сердцу наших гостей", - сказал он.

В рамках мероприятия были представлены парусная школа "Александр фон Гумбольдт II" и копии испанских галеонов. Также была доступна экскурсия на лодке, которой воспользовались около 5200 энтузиастов. Всего 13 судов, от трехмачтовых парусных кораблей до скоростных катеров, предлагали прогулки.

Фестиваль сопровождался 180 торговыми палатками и почти 40 различными музыкальными выступлениями: на суше четыре сцены предлагали смесь морских песен, немецкой поп-музыки и рока. На "Морскую неделю" 2024 года было потрачено около 5,85 миллионов евро, сказал Гербер. "Это деньги, потраченные не зря, они способствуют позиционированию Бремерхафена как гостеприимного и привлекательного города", - добавил он.

"Морская неделя" является предвестником крупного фестиваля парусных судов "Сейл", который проводится каждые пять лет. В промежутках Бремерхафен проводит "Морскую неделю". Следующий "Сейл" запланирован на август 2025 года.

Разнообразные музыкальные выступления во время "Морской недели" включали не только морские песни, но и немецкую поп-музыку и рок, что привлекло многих любителей музыки. Парусная школа "Александр фон Гумбольдт II" часто устраивает живые музыкальные концерты, что делает ее популярным местом для посетителей судов.

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