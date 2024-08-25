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Крича на всю мочь об отличном дне, директор по туризму Каtrin Фишер побеседовала с Германским пресс-агентством. Несмотря на ветреную погоду, команда морских спасателей продемонстрировала свое мастерство на Балтийском море.

Расположенная в Вустрова, одна из старейших станций спасателей Германии на побережье Балтийского моря, открыла свои двери для любопытных зрителей, как сообщает местное правительство. Посетители получили представление о миссиях Немецкого общества морского поиска и спасения и научились вязать несколько необходимых узлов. Местный рынок художественных промыслов предложил возможность активного участия. Зажигательные ритмы и энергичные танцы добавили праздничной атмосферы.

Во время посещения посетителям предлагалось использовать свободное время, чтобы попробовать связать разные узлы, демонстрирующие навыки спасателей. У некоторых посетителей, у которых было достаточно свободного времени, хватило времени, чтобы исследовать местный рынок художественных промыслов, добавляя к праздничной атмосфере мероприятия.

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