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Ежедневные предложения по телевизору

 and  Melissa Williams
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Разоблачение хитростей сферы общественного питания: Себастьян Лёге исследует приготовление соуса к...
Разоблачение хитростей сферы общественного питания: Себастьян Лёге исследует приготовление соуса к Карри-вурст

20:15, ZDF, Обманчивая кулинария: Секретные тактики индустрии, Отчёт о питании

- Ежедневные предложения по телевизору

Предприятия, подобные сервисам доставки, столовым и ресторанам, всё чаще прибегают к использованию готовых продуктов питания от промышленности. Себастьян Леге разоблачает, как сектор общественного питания обманывает потребителей. Блюда, такие как сосиски в томатном соусе, маaultaschen, мороженое и куриный суп: эти промышленно приготовленные продукты просты и доступны в приготовлении. Это особенно привлекательно для заведений общественного питания, сталкивающихся с нехваткой персонала и высокими затратами на закупки.

20:15, ARD, Юридическая фирма: Натянутый канат, Юридическая драма

Иза (Сabine Postel) случайно застаёт Геллерта (Herbert Knaup), занимающегося интрижкой с публичным обвинителем Гельдерманном (Esther Schweins). Она ошеломлена, но вынуждена отложить разговор, так как срочный клиент требует её помощи. Беженец Махмуд Хадад (Ercan Durmaz) узнаёт своего сирийского мучителя, высокопоставленного агента разведки режима Асада, который приказал убить его брата и сестру, на рынке в Гамбурге. Иза сообщает об этом полиции, но они замирают после проверки его удостоверения личности, так как предполагаемый злоумышленник наслаждается убежищем в Германии.

20:15, 3sat, Информатор, Триллер

Галина (Katharina Nesytowa), молодая русская женщина, выходит на публику как информатор в Федеративной Республике Германия после того, как хакеры взламывают компьютерные системы центральной клиники Берлина. У неё есть код для остановки дальнейших атак, но федеральному правительству придётся договариваться с ней, чтобы получить его. Внезапно Галина появляется после многих лет разлуки на пороге бывшего парня Тома (Artjom Gilz). Она просит его помощи, чтобы связаться с его сестрой Фредерикой (Jennifer Ulrich), возглавляющей команду кризиса в Федеральном министерстве иностранных дел.

20:15, Tele 5, Оружейный проповедник, Драма экшна

Преступник и налётчик на мотоцикле Сэм (Gerard Butler) только что вышел из тюрьмы. Однако общество движется вперёд, оставив его супругу (Michelle Monaghan) безработной стриптизёршей и теперь верующей в веру. Сэм насмехается над её новым путём, но later adopts it himself, questioning the purpose of his life through criminal activity and drug abuse.

20:15, ZDFneo, Сильная команда: Давно не виделись, Криминал

Петер Книйсбек (André M. Hennicke) становится мишенью для нападения в день своего освобождения из тюрьмы. Пули попадают в невинного прохожего, и нападавший бежит незамеченным. Книйсбек был членом банды, которая в 1990 году ограбила перевозку наличных и убила сотрудника банка. Может ли его ранее неопознанные сообщники теперь стремиться его заткнуть?Soon after the fall of the Berlin Wall, Otto (Florian Martens) was one of the investigators in the case.

В пищевой промышленности может быть полезно, если заведения общественного питания рассмотрят советы по телевидению о готовых пищевых продуктах, подобных тем, которые разоблачил Себастьян Леге в шоу ZDF, чтобы сэкономить на нехватке персонала и затратах на закупки. После своего шокирующего опыта Иза могла бы расслабиться, посмотрев советы по телевидению о кулинарных шоу, возможно, узнав новые рецепты блюд, которые не являются промышленно приготовленными.

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