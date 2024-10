Ежедневные факты 30 сентября: Последствия Хелен, Ближневосточные события, Дебаты вице-президента, Химический завод Inferno, Миссия SpaceX

1. Беспорядки от Элены

Юго-восточные штаты США страдают от широкомасштабного разрушения после того, как Элена обрушилась на регион Большой излучины Флориды в четверг, став самым мощным ураганом, когда-либо поражавшим этот район. Элена вызвала хаос и прошла через несколько штатов, что привело к минимум 95 жертвам. Миллионы людей все еще остаются без электроэнергии, и чиновники предупреждают, что в некоторых местах электричество может быть восстановлено только через неделю или больше. В течение нескольких дней Каролины страдают от непрерывных наводнений, которые превращают дороги в каналы, делают основные товары дефицитными и истощают ресурсы штата. Президент Джо Байден планирует посетить некоторые пострадавшие районы на этой неделе, выбрав время, которое не будет мешать операций по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, согласно Белому дому.

2. Ближний Восток

Израильские авиаудары сегодня целенаправленно атаковали перекресток в Бейруте, что стало первым случаем такого рода с 7 октября. Эта атака была проведена после того, как Израиль убил секретаря генерального совета Хизбаллы Хассана Насраллу. Израиль расширил свои атаки на Хизбаллу в Ливане и хуситов в Йемене, что вызывает опасения по поводу региональной войны, в то время как Хизбалла клянется продолжать борьбу, несмотря на потери на высших уровнях. Президент Джо Байден делает все возможное, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Перед убийством Насраллы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение о прекращении огня, спонсируемое США.

3. Дебаты вице-президента

Губернатор Миннесоты Тим Уолз и сенатор Огайо Джим Ванс готовятся к критическим дебатам во вторник, за пять недель до выборов. Это может стать последним дебатом предвыборной кампании 2024 года, что является беспрецедентным случаем в современных президентских выборах, поскольку бывший президент Дональд Трамп отказывается участвовать в каких-либо дебатах, инициированных вице-президентом Камалой Харрис, в том числе в предложенной встрече CNN на 23 октября. С напряжением, нарастающим по мере приближения финиша, ранним голосованием в нескольких штатах и вице-президентским поединком во вторник в Нью-Йорке, это один из последних значительных шансов убедительно представить свои команды. Дебаты будут транслироваться CBS и начнутся в 21:00 по восточному времени.

4. Пожар на химическом заводе

Пожар на химическом заводе в Джорджии в воскресенье вызвал эвакуации, рекомендации по пребыванию в помещении и закрытие межштатных дорог. Пожар разгорелся на крыше BioLab в Коньерсе, Джорджия, примерно в 30 милях к востоку от Атланты. Власти заявили, что неисправный распылитель встретился с водореактивным веществом, образовав облако. Пожар был потушен в воскресенье вечером, но дым может быть виден в течение нескольких дней, сообщили официальные лица, добавив, что исследования качества воздуха показали, что хлор был выпущен из предприятия.

5. SpaceX

После месячного пребывания на Международной космической станции два астронавта Boeing Starliner теперь близки к тому, чтобы отправиться на капсуле SpaceX Crew Dragon, которая вернет их на Землю. Капсула SpaceX Crew Dragon, обозначенная миссией Crew-9 NASA для транспортировки астронавтов Санни Уильямс и Буч Вилмора обратно на Землю после опасного решения отказаться от полетов Starliner, пристыковалась к МКС примерно в 17:30 по восточному времени в воскресенье. Уильямс и Вилмор, как ожидается, вернутся домой не раньше февраля.

ПОЗДНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Истекает срок действия льготного периода по выплатам по студенческим займам в эпоху пандемииСрок льготного периода для заемщиков студенческих займов, которые пропустили платежи, истекает на этой неделе. Вот что должны знать заемщики.

УТРЕННЕЕ ПРОБРАЗИРОВАНИЕ

Операция "Романтика": Сервис знакомств, который изменил нашу жизнь в любвиВ эпоху смартфонов и свайпа найти подходящего партнера требует минимум усилий. Но в далеком компьютерном прошлом найти того, кто вам нравится, требовало больше усилий. Откройте для себя первый компьютерный сервис знакомств в США, дебютировавший в 1965 году.

Китайские астронавты ставят sights на Луну к 2030 годуИ у них есть современный космический скафандр, который поможет им в этом.

‘БиблиотекаTok’ становится вирусным среди молодых взрослыхДобро пожаловать в “БиблиотекаTok”, где школьные библиотекари теперь интернет-знаменитости. Их ностальгические видео вдохновляют взрослых вернуться в библиотеки или пожертвовать школам в нужде.

Автобусные станции Greyhound в США исчезаютЧикаго угрожает потерять свою единственную центральную межгосударственную автобусную станцию. Закрытие может угрожать вариантам транспортировки малообеспеченных и пожилых граждан.

Уровни реки Амазонки reaches record lowsУсловия засухи в Бразилии привели к снижению уровня реки, влияя на жизнь и дикую природу. Изучите фотографии "до и после" текущего засушливого периода в Бразилии.

ПАМЯТИ

Певец-песенник и актер Крис Кристофферсон мирно скончался в своем доме в Гавайях в субботу. Ему было 88 лет. Он был известен своими песнями, такими как "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" и "Me and Bobby McGee", а также снялся в фильмах с Барбарой Стрейзанд в "А звезда родилась" и Эллен Бёрстин в "Алиса не живет здесь больше".

ЕЖЕДНЕВНЫЙ СЧЕТ

Примерно 6500 человек приняли участие в самом массовом исполнении Хака вчера, когда Новая Зеландия смогла установить мировой рекорд по самой большой группе, исполняющей традиционное маорийское представление. Количество участников превысило предыдущий рекорд Франции в 4028 человек, установленный в 2014 году.

Множество людей приняли участие в мариаче в Окленде, Новая Зеландия, стремясь побить существующий рекорд.

ВДОХНОВИТЕЛЬНАЯ ЦИТАТА НА СЕГОДНЯ

"Я стремлюсь поразить мир."

— Чой Су-хва, 80-летняя участница, стремящаяся стать самым пожилым конкурсантом, участвующим в конкурсе Мисс Вселенная. Сегодня Чой будет соревноваться с 31 другими участницами за корону Мисс Вселенная Корея, а также шанс представлять Южную Корею на финале Мисс Вселенная в Мексике в ноябре.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА СЕГОДНЯ

В КОНЦЕ ...

Официальные лица сейчас исследуют содержимое сточных вод американцев, чтобы отслеживать распространение Covid-19. Эта карта тестирования сточных вод предоставит вам информацию о текущем статусе вашего штата.

При обсуждении последствий Хелены, мощного урагана, важно помнить, что миллионы людей в различных штатах пострадали, в том числе и мы в Юго-восточной части США.

