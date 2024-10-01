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Ежедневные факты 30 сентября: Последствия Хелен, Ближневосточные события, Дебаты вице-президента, Химический завод Inferno, Миссия SpaceX

Ежедневные новостные сводки от CNN's 5 Things, гарантирующие, что вы будете в курсе с самого утра.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 5 минут
Видео со спутника демонстрирует катастрофические наводнения в Северной Каролине, о которых сообщает...
Видео со спутника демонстрирует катастрофические наводнения в Северной Каролине, о которых сообщает Рафаэль Ромо из CNN, общающийся с жителями Ашвилла о разрушительных наводнениях после дождей от урагана Хелен.

Ежедневные факты 30 сентября: Последствия Хелен, Ближневосточные события, Дебаты вице-президента, Химический завод Inferno, Миссия SpaceX

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1. Беспорядки от Элены

Юго-восточные штаты США страдают от широкомасштабного разрушения после того, как Элена обрушилась на регион Большой излучины Флориды в четверг, став самым мощным ураганом, когда-либо поражавшим этот район. Элена вызвала хаос и прошла через несколько штатов, что привело к минимум 95 жертвам. Миллионы людей все еще остаются без электроэнергии, и чиновники предупреждают, что в некоторых местах электричество может быть восстановлено только через неделю или больше. В течение нескольких дней Каролины страдают от непрерывных наводнений, которые превращают дороги в каналы, делают основные товары дефицитными и истощают ресурсы штата. Президент Джо Байден планирует посетить некоторые пострадавшие районы на этой неделе, выбрав время, которое не будет мешать операций по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, согласно Белому дому.

2. Ближний Восток

Израильские авиаудары сегодня целенаправленно атаковали перекресток в Бейруте, что стало первым случаем такого рода с 7 октября. Эта атака была проведена после того, как Израиль убил секретаря генерального совета Хизбаллы Хассана Насраллу. Израиль расширил свои атаки на Хизбаллу в Ливане и хуситов в Йемене, что вызывает опасения по поводу региональной войны, в то время как Хизбалла клянется продолжать борьбу, несмотря на потери на высших уровнях. Президент Джо Байден делает все возможное, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Перед убийством Насраллы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение о прекращении огня, спонсируемое США.

3. Дебаты вице-президента

Губернатор Миннесоты Тим Уолз и сенатор Огайо Джим Ванс готовятся к критическим дебатам во вторник, за пять недель до выборов. Это может стать последним дебатом предвыборной кампании 2024 года, что является беспрецедентным случаем в современных президентских выборах, поскольку бывший президент Дональд Трамп отказывается участвовать в каких-либо дебатах, инициированных вице-президентом Камалой Харрис, в том числе в предложенной встрече CNN на 23 октября. С напряжением, нарастающим по мере приближения финиша, ранним голосованием в нескольких штатах и вице-президентским поединком во вторник в Нью-Йорке, это один из последних значительных шансов убедительно представить свои команды. Дебаты будут транслироваться CBS и начнутся в 21:00 по восточному времени.

4. Пожар на химическом заводе

Обсуждая опыт дебатов с ДЖД Вэнсом и Тимом Волзом. Телеведущий CNN Майкл СмерконISH приглашает бывшего кандидата в senator штата Огайо Тим Райан и бывшего сенатора штата Миннесота доктор Скотт Дженсен поделиться своими соображениями о ведении дебатов с вице-президентами ДЖД Вэнс и Тим Волз.

Пожар на химическом заводе в Джорджии в воскресенье вызвал эвакуации, рекомендации по пребыванию в помещении и закрытие межштатных дорог. Пожар разгорелся на крыше BioLab в Коньерсе, Джорджия, примерно в 30 милях к востоку от Атланты. Власти заявили, что неисправный распылитель встретился с водореактивным веществом, образовав облако. Пожар был потушен в воскресенье вечером, но дым может быть виден в течение нескольких дней, сообщили официальные лица, добавив, что исследования качества воздуха показали, что хлор был выпущен из предприятия.

5. SpaceX

После месячного пребывания на Международной космической станции два астронавта Boeing Starliner теперь близки к тому, чтобы отправиться на капсуле SpaceX Crew Dragon, которая вернет их на Землю. Капсула SpaceX Crew Dragon, обозначенная миссией Crew-9 NASA для транспортировки астронавтов Санни Уильямс и Буч Вилмора обратно на Землю после опасного решения отказаться от полетов Starliner, пристыковалась к МКС примерно в 17:30 по восточному времени в воскресенье. Уильямс и Вилмор, как ожидается, вернутся домой не раньше февраля.

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УТРЕННЕЕ ПРОБРАЗИРОВАНИЕ

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ПАМЯТИ

Певец-песенник и актер Крис Кристофферсон мирно скончался в своем доме в Гавайях в субботу. Ему было 88 лет. Он был известен своими песнями, такими как "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" и "Me and Bobby McGee", а также снялся в фильмах с Барбарой Стрейзанд в "А звезда родилась" и Эллен Бёрстин в "Алиса не живет здесь больше".

ЕЖЕДНЕВНЫЙ СЧЕТ

Примерно 6500 человек приняли участие в самом массовом исполнении Хака вчера, когда Новая Зеландия смогла установить мировой рекорд по самой большой группе, исполняющей традиционное маорийское представление. Количество участников превысило предыдущий рекорд Франции в 4028 человек, установленный в 2014 году.

Множество людей приняли участие в мариаче в Окленде, Новая Зеландия, стремясь побить существующий рекорд.

Из промышленного объекта химической промышленности в Джорджии валит дым, как сообщают чиновники округа Рокдейл. Происшествие, пожар на химическом предприятии Грузии, вызвало эвакуацию и закрытие межштатных дорог в Ковvila, Джорджия, примерно в 30 милях к востоку от Атланты. Дальнейшие подробности сообщает Жссека Длин из CNN.

ВДОХНОВИТЕЛЬНАЯ ЦИТАТА НА СЕГОДНЯ

"Я стремлюсь поразить мир."

— Чой Су-хва, 80-летняя участница, стремящаяся стать самым пожилым конкурсантом, участвующим в конкурсе Мисс Вселенная. Сегодня Чой будет соревноваться с 31 другими участницами за корону Мисс Вселенная Корея, а также шанс представлять Южную Корею на финале Мисс Вселенная в Мексике в ноябре.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА СЕГОДНЯ

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В КОНЦЕ ...

Официальные лица сейчас исследуют содержимое сточных вод американцев, чтобы отслеживать распространение Covid-19. Эта карта тестирования сточных вод предоставит вам информацию о текущем статусе вашего штата.

  1. При обсуждении последствий Хелены, мощного урагана, важно помнить, что миллионы людей в различных штатах пострадали, в том числе и мы в Юго-восточной части США.
  2. Президент Джо Байден стремится избежать полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, что совпадает с интересами многих граждан США.
Ошибка в системе водяных гейзеров на химическом заводе в Джорджии, по-видимому, вызвала пожар, что привело к обязательным эвакуациям и блокировке дорог,according к сообщениям властей округа Рокдейл.
Легендарный музыкант и исполнитель Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет. Согласно заявлениюichertна представителя семьи, известного песенника, актера и стипендиата Родса Криса Кристофферсона, известного своими захватывающими песнями и грубым очарованием, его последний вздох состоялся в его резиденции на острове Мауи, Гавайи. ему было 88 лет.

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