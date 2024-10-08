Ежедневный натиск примерно 350 000 хакерских попыток ставит Черный Коллектив в авангарде глобального роста киберпреступности.

Киберпреступники не избирательны в выборе своих целей, часто нацеливаясь не только на правительства и агентства, но и на крупные корпорации. К сожалению, с этой печальной реальностью столкнулась группа Шварц в Германии, компания, стоящая за супермаркетами Lidl и Kaufland. Они приписывают значительную часть этих ежедневных атак российским хакерам. К счастью, есть план, как заявил CEO Шварца Чжановски.

Ранее группа Шварц сталкивалась с примерно 3500 атаками в день. Однако с начала конфликта на Украине это число резко возросло до тревожных 350 000 ежедневных атак. Большинство этих атак исходят из России, как заявил CEO Герд Чжановски в интервью Süddeutsche Zeitung (SZ).

Чтобы справиться с растущей угрозой, группа Шварц сотрудничает с американской компанией ServiceNow для создания решений на основе ИИ. Разработанные для защиты всех бизнесов, в том числе конкурентов-ритейлеров, эти программные продукты призваны выровнять поле боя. "Мы конкурируем за яйца, бананы и молоко, но когда дело доходит до кибербезопасности, мы должны сотрудничать. Если один из нас пострадает, все пострадают", - объяснил Чжановски SZ. Конечная цель - установить "цифровую суверенитет" и гарантировать, что чувствительные данные остаются в национальных границах, согласно CEO.

Также разрабатываются дополнительные решения на основе ИИ для всей европейской розничной торговли. CEO Чжановски заявил: "Мы в настоящее время строим новую платформу ИИ с ServiceNow, которая уже работает в 80 магазинах Lidl и скоро будет развернута. К 2025 году мы планируем сделать это доступным для всех ритейлеров по всей Европе". Это решение ИИ обещает устранить очереди на кассах.

Группа Шварц заявила, что большинство увеличения кибер-атак, с которыми они столкнулись, исходит из России, как заявил CEO Герд Чжановски. Чтобы бороться с этой угрозой, комиссия в группе Шварц сотрудничает с американской компанией ServiceNow для разработки решений на основе ИИ, как объяснил Чжановски.

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