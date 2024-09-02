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Ежедневно 11 случаев насилия в метро, автобусах и на железнодорожных станциях.

В густонаселенных районах с высокой частотой ночного потребления алкоголя возможно увеличение криминальной активности и насилия, а также во влиятельных метрополиях.

 and  Melissa Williams
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Полицейские и сотрудники BVG проводят патрулирование в метро.
Полицейские и сотрудники BVG проводят патрулирование в метро.

- Ежедневно 11 случаев насилия в метро, автобусах и на железнодорожных станциях.

Более десяти случаев насилия обычно регистрируются ежедневно в U-Bahn, автобусах и железнодорожных станциях, подконтрольных Берлинской транспортной компании (BVG). Согласно отчету о безопасности BVG и данным полиции, в прошлом году было зарегистрировано в общей сложности 4181 случаев физического насилия, запугивания, грабежей и сексуальных домогательств (примерно 11,5 инцидента в день). Увеличение пассажиропотока, о котором сообщает BVG, было отмечено. Об этом сообщила "B.Z."

Большое количество краж и порчи имущества

Было задокументировано около 4000 случаев карманных краж, около 2500 случаев других краж, более 2000 случаев порчи имущества, более 1000 наркотических правонарушений и почти 700 случаев оскорбительной речи. Общее количество зарегистрированных преступлений в юрисдикции BVG составило 14 825 - второе lowest за последние десять лет. Стоит отметить, что случаев карманных краж и порчи имущества было меньше, чем в предыдущие годы.

Полиция запросила видеозаписи с поездов, автобусов или станций в 9252 случаях из-за сообщений о преступлениях, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими годами. "6672 камеры помогают предотвращать преступления и способствуют их расследованию."

Значительные расходы из-за вандализма и граффити

Вандализм и граффити обходятся транспортной компании в 4,9 миллиона евро в год. BVG отмечает, что пассажиры также страдают, так как службы, необходимые для уборки, отсутствуют, что приводит к сокращению ежедневных рейсов. В результате был создан специализированный отряд (Team Soko Graffiti), работающий под прикрытием. В уязвимых местах используются специальные датчики и видеокамеры для раннего обнаружения вандализма.

В общей сложности 250 сотрудников безопасности задействованы в BVG, в среднем 1789 часов в день.

Следующие статистические данные показывают, что вандализм и граффити обходятся транспортной компании в 4,9 миллиона евро в год, существенно влияя на их операции и услуги. Кроме того, был создан специализированный отряд под названием Team Soko Graffiti для борьбы с граффити, использующий подставных лиц, специальные датчики и видеокамеры для раннего обнаружения вандализма.

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