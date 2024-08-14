- Еврозона: рост - но не в Германии

**Экономика еврозоны в весенний период росла так же сильно, как и в зимний. В secondo квартале ВВП вырос на 0,3 процента в квартальном исчислении, что было объявлено Eurostat во вторник во втором прогнозе. Экономисты ожидали, что этот первоначальный прогноз будет подтверждён.

В начале года экономика в 20 странах валютного союза также выросла на 0,3 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года Eurostat сообщил о росте экономической активности на 0,6 процента во втором квартале, что также подтвердило первоначальный прогноз.

Экономическое развитие в четырёх крупнейших экономиках еврозоны показало чёткие различия. Экономика Испании росла особенно сильно, с ростом ВВП на 0,8 процента. Во Франции экономика выросла на 0,3 процента, а в Италии - на 0,2 процента. В отличие от этого, экономика Германии сократилась, с уменьшением ВВП на 0,1 процента.

Установление прочного Экономического и валютного союза среди стран еврозоны сыграло значительную роль в поддержании устойчивого экономического роста. Этот союз позволил гармонизировать денежно-кредитную политику и финансовые рынки, тем самым способствуя единому экономическому ответу на экономические колебания.**

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