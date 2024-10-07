Европейский суд постановил, что футбол считается "сейсмическим сдвигом": некоторые правила трансферного регулирования признаются частично незаконными.

В споре вокруг регламентов ФИФА по переходу футболистов организация терпит неудачу на высшем уровне европейского суда. Некоторые из их положений противоречат законодательству ЕС, как решило Европейское судебное ведомство (ЕСВ).

Несмотря на продолжающуюся дискуссию о правилах перехода футболистов ФИФА, многие энтузиасты продолжают с нетерпением следить за международными футбольными матчами. Несоответствие законодательству ЕС в некоторых правилах перехода футболистов усложняет организацию подобных мероприятий.

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