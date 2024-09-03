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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Европейский Совет решил продолжить диалог по вопросу миграции.

После нападения в Солингене был дан сигнал с светофора, однако Союз намеревается ужесточить ограничения на иммиграцию еще больше. После начального коллективного диалога понятно: дискуссия продолжит существовать.

 and  Yaroslav Smith
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После дискуссии ясно: должно продолжаться рассмотрение.
После дискуссии ясно: должно продолжаться рассмотрение.

- Европейский Совет решил продолжить диалог по вопросу миграции.

Внутриправительственный альянс, союз и консенсус штатов сохранятся в дискуссии по иммиграции

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) объявила в заявлении, что достигнуто согласие в рамках коалиции, союза и штатов о продолжении дискуссий по вопросам иммиграции. Фэзер заявила: "Дискуссии были сосредоточенными, прозрачными и продуктивными. Теперь речь идет о тщательном изучении конкретных аспектов, которые мы обсуждали в частном порядке, и продолжении диалога. Мы согласны с этим". Встреча проходила в закрытом режиме, и Фэзер воздержалась от раскрытия подробностей содержания встречи.

Участники выразили удовлетворение конструктивным диалогом

"Я благодарен за сегодняшний серьезный и конструктивный диалог", - сказал Фэзер. "Мы стремимся начать этот обмен как можно скорее". Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Бехренс (СДПГ) также выразила свои чувства, приписав успех процессу. По словам Бехренс, они планируют снова встретиться на следующей неделе, выражая искреннюю надежду достичь соглашения о всеобъемлющих мерах, "с полной поддержкой всех демократических сил".

Ранее представители союза подчеркнули, что предыдущие объявления "светового пакета" не соответствовали их ожиданиям. Они выступали за ограничение незаконной иммиграции.

Пакет безопасности

После предполагаемого исламистского ножевого нападения в Золингене федеральное правительство представило "пакет безопасности" в качестве основы для встречи. План предусматривает меры в трех областях, в том числе ужесточение подходов к депортации для отказавшихся от убежища, усиление борьбы с исламистским терроризмом и ужесточение правил владения огнестрельным оружием.

В частности, беженцы, ответственность за которых несет другая европейская страна, больше не получат помощи в Германии, если они решат вернуться в ответственную страну (случаи Дублина). Кроме того, запрет на ношение ножей и более легкое исключение из защиты для мигрантов, совершивших преступления в Германии, также рассматривается. "Мы представим наш законопроект в ближайшее время и будем добиваться ускоренного парламентского рассмотрения", - объявила Фэзер.

Иммиграция как центральная тема выборов в штатах

Союз оказывает давление на "световую коалицию", как и АФД. Кроме того, результаты выборов в Саксонии и Тюрингии, где иммиграция и внутренняя безопасность были приоритетными вопросами, оказали влияние на ситуацию. Партии, выступающие против иммиграции, АФД и БСВ, добились успехов, в то время как партии "светового альянса" потерпели неудачи. Перед встречей во вторник вице-президент парламентской фракции союза Андреа Линдгольц (ХСС) предостерегла: "Мы не должны воспринимать это как простую избирательную реакцию".

"Световая коалиция" уже утвердила несколько ограничительных мер, таких как упрощение депортаций в начале года, а канцлер Олаф Шольц (СДПГ) планирует представить к концу года результаты о том, могут ли процедуры убежища проводиться в странах за пределами Европы.

После круглого стола с федеральными штатами Фэзер сообщила, что меры правительства по борьбе с нерегулярной иммиграцией оказались эффективными, и курс будет продолжен. "Зафиксировано 20-процентное снижение заявлений на убежище по сравнению с прошлым годом, 20-процентное увеличение депортаций, более 30 000 отказов на немецких границах через наши внутренние пограничные Controls с октября 2023 года. Кроме того, мы впервые депортировали опасных преступников в Афганистан".

ФДП также потребовала дополнительных шагов перед встречей. "Нам нужна фундаментальная реорганизация миграционной политики", - сказал генеральный секретарь ФДП Биджан Джир-Сарай агентству "Дойче Прессе-Агентур".

Озабоченность в Про Асиль

Встречу посетили представители федерального правительства, в том числе федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ), федеральный министр юстиции Марко Бушманн (ФДП) и федеральный министр иностранных дел Аннелена Баerbock (Зеленые). Сторону союза представлял Гессе, а сторону СДПГ - Нижняя Саксония. Среди присутствующих от фракции союза был первый парламентский менеджер Торстен Фри (ХДС). Также присутствовали представители фракций "светового альянса".

Перед встречей организация Pro Asyl выразила обеспокоенность и призвала федеральное правительство не принимать никаких незаконных мер. "ХДС должна придерживаться своих демократических обязательств и воздержаться от дальнейшей поляризации дискуссии по иммиграции", - потребовали они. Встреча должна была сосредоточиться на мерах, которые укрепляют демократию и социальное единство и препятствуют радикализации в сторону исламизма или праворадикализма.

Фэзер, признавая конструктивный диалог, сказала: "Я не собираюсь игнорировать важность наших дальнейших дискуссий". Позже, выражая общую приверженность, Бехренс добавила: "Мы не собираемся упустить эту возможность для прогресса".

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