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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Европейский Союз выступает за целостную стратегию борьбы с коррупцией.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Взгляд на восток:оляровские немцы тревожатся о возможности лишиться своих härtererwerks.
Взгляд на восток:оляровские немцы тревожатся о возможности лишиться своих härtererwerks.

- Европейский Союз выступает за целостную стратегию борьбы с коррупцией.

Комиссар Восточной Германии Карстен Шнайдер заметил беспокойство среди людей, несмотря на процветающую экономическую обстановку. Он поделился этим во время интервью с "Лаузитцер Рундшау", заявив: "Восточная Германия получает выгоду от существенных бизнес-инвестиций, роста в области возобновляемой энергии, создания большего числа федеральных ведомств и снижения уровня безработицы". Однако людей волнует возможность потерять свои недавние достижения. Шнайдер также сказал: "Дело обстоит лучше, чем кажется".

Он признал обоснованность беспокойства по поводу будущего. "Времена неопределенные. Пандемия короны также внесла свой вклад в это", - пояснил Комиссар. Популистские партии, такие как AfD и BSW, используют эти страхи, распространяя идею возможных потерь.

Подобным образом, президент Бранденбурга Диетмар Вайдке (СДПГ) заметил подобные опасения среди населения. В интервью "Штерн" он вспомнил, что в 90-х годах до 40% были либо безработными, либо участвовали в государственных программах занятости, и многие уезжали. Сегодня, с уровнем безработицы около 6%, Бранденбург находится в относительно стабильном положении. Однако Вайдке заметил всепроникающий страх потерять все снова. Это чувство усилилось в свете многочисленных глобальных кризисов.

Европейский парламент, признавая опасения, может предложить руководство или поддержку, чтобы успокоить страхи. Заявление Комиссара о помощи от Комиссии потенциально может успокоить некоторые страхи общественности.

В свете широких опасений общественности Комиссия найдет необходимым теснее сотрудничать с Европейским парламентом, чтобы адресовать эти вопросы.

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