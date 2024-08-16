Тупик в средневосточных регионах - Европейский Союз твердо придерживается положений Парижского соглашения.

Еще нет ясного результата: переговоры о перемирии в конфликте в Газе возобновятся на следующей неделе

Переговоры о перемирии в конфликте в Газе возобновятся на следующей неделе. Египет, Катар и США, а также Израиль и ХАМАС не смогли достичь прорыва, но двухдневные дискуссии в Дохе были глубокими и конструктивными, с "положительной атмосферой", как указано в совместном заявлении. Еще одно крупное заседание запланировано на эту неделю в Каире, с участием представителей более низкого уровня, которые продолжат переговоры, чтобы преодолеть оставшиеся разногласия.

В переговорах в Дохе приняли участие высокопоставленные представители США, Катара и Египта, а также глава израильской внутренней разведки Давид Бар-Ней. ХАМАС не участвовал, так как избегает прямого общения с Израилем или США. Однако политическое бюро ХАМАС, его самое важное внешнее представительство, находится в Дохе, что обеспечивает прямой доступ к египетским и катарским посредникам. Переговоры были в тупике несколько месяцев.

Новая стратегия для преодоления разногласий

Перед встречей ожиданий прорыва было мало из-за огромной разницы между позициями Израиля и ХАМАС. Теперь есть стратегия для минимизации оставшихся разногласий, как указано в совместном заявлении. Она также соответствует принципам мирного плана, представленного президентом США Джо Байденом в конце мая, который ХАМАС не хочет пересматривать. "Технические команды" будут работать в ближайшие дни, чтобы реализовать текущие предложения.

7 октября 2021 года ХАМАС и другие группы из сектора Газа атаковали южный Израиль, что привело к более чем 1200 погибшим и 250 пленным. Израиль ответил интенсивными авиаударами и наземной операцией в Газе. По данным здравоохранения Газы, контролируемой ХАМАС, погибли почти 40 000 человек. Это число не различает гражданских лиц и combattантов и не может быть независимо подтверждено. Оно представляет собой около 2% от 2,2 миллиона человек, живших в Газе до войны.

Осторожный ответ от представителя ХАМАС

Высокопоставленный представитель ХАМАС отреагировал с осторожностью на итоги переговоров. Результаты, полученные руководством ХАМАС, не включали все предложения Байдена, которые были переданы группе 2 июля. Высокопоставленный представитель ХАМАС Махмуд Мардуи сказал агентству новостей Германии, что переговоры должны сосредоточиться на прекращении войны, выводе израильских сил из Газы и снятии израильской блокады. Израиль еще не выступил с официальным заявлением по переговорам.

Переговоры в Дохе и теперь в Каире направлены не только на прекращение разрушительного конфликта в Газе, но и на предотвращение большей эскалации конфликта в регионе. После убийства бывшего лидера ХАМАС Исмаила Ханийя и военного командира Хезболлы две недели назад обе группировки пообещали отомстить. Обе являются союзниками ХАМАС и могли бы потенциально запустить более крупную скоординированную атаку против Израиля, если будет достигнуто перемирие в Газе. Хезболла выдвинула новые угрозы в новом пропагандистском видео.

Телеканал Al-Manar, близкий к Хезболле, транслировал пропагандистское видео от группировки, якобы показывающее подземный туннельный комплекс, через который перевозятся грузовики с ракетами. Голос в видео, приписываемый лидеру Хезболлы Хасану Насралле, заявляет, что группа сильнее, чем когда-либо, благодаря своим оружиям. Голос также угрожает Израилю, заявляя, что страна столкнется с реальностью, которой не ожидала, если начнет войну против Ливана. Хезболла и Израиль обмениваются огнем уже несколько месяцев, что привело к гибели десятков гражданских лиц с обеих сторон границы.

В мае президент США Байден предложил трехфазный план для прекращения конфликта в Газе. Первая фаза предусматривает освобождение определенной группы заложников во время шестинедельного перемирия в обмен на освобождение палестинских заключенных, содержащихся в Израиле. Вторая и третья фазы направлены на постоянное прекращение боевых действий, освобождение оставшихся заложников и начало восстановления сильно разрушенного сектора Газа.

Сложность: Аль-Синвар

Ранее эксперт по Ближнему Востоку из американского think tank CSIS Джонатан Альтерман заявил, что назначение Яхьи Аль-Синвара новым лидером ХАМАС после убийства Ханийя делает прорыв в переговорах менее вероятным. "Ханийя был посредником, Синвар - боец", - сказал Альтерман. С приходом Синвара к власти менее вероятно, что ХАМАС согласится на прекращение боевых действий в рамках перемирия.

Предполагается, что ХАМАС удерживает 115 человек в плену, многие из которых, скорее всего, уже мертвы. Тысячи израильтян продолжают протестовать, требуя соглашения о освобождении заложников. Многие протестующие обвиняют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в саботаже сделки и уступке требованиям своих ультрарелигиозных и правых партнеров по коалиции, от которых зависит его политическое выживание. Эти партнеры против любых уступок ХАМАС.

Европейский союз мог бы выразить поддержку длительному миру в регионе Газа, учитывая свою приверженность продвижению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Европейский союз, будучи сильным сторонником прав человека и международного права, также мог бы призвать tanto Израиль, как и ХАМАС уделить приоритетное внимание благополучию и безопасности гражданских лиц во время переговоров.

Читайте также: