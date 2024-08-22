Европейский союз помогает Португалии в борьбе с лесными пожарами на Мадейре

Европейский Союз протягивает руку помощи Португалии в борьбе с лесными пожарами на острове Мадейра. Два самолета для борьбы с пожарами, в частности, модели Canadair, и их команды прибыли на Мадейру в четверг, как сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на платформе X. "Это проявление солидарности ЕС", - заявила она.

Португалия обратилась за помощью к ЕС во вторник из-за продолжающихся лесных пожаров на Мадейре более недели. В рамках процесса гражданской защиты программа Земного наблюдения ЕС Copernicus поставляет местным властям спутниковые снимки, показывающие течение пожара.

Последний отчет Copernicus на X показал, что лавровый лес, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится под угрозой уничтожения огнем. Более 4937 гектаров этой территории уже пройдено огнем. Более 200 жителей острова были вынуждены временно покинуть свои дома, но к счастью, не было зафиксировано жертв среди людей.

В настоящее время ЕС располагает 28 самолетами для борьбы с пожарами и 4 вертолетами, готовыми к тушению пожаров. Кроме того, более 560 пожарных из двенадцати стран ЕС могут быть направлены для поддержки национальных команд пожарных в случае чрезвычайной ситуации.

Португалия выразила благодарность ЕС за оказанную помощь, с двумя самолетами Canadair и их командами, прибывшими на Мадейру в пятницу, как объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. Лесные пожары на Мадейре, длящиеся уже вторую неделю, представляют серьезную угрозу для леса Лаурисилва, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с уже сгоревшими более 4937 гектаров.

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